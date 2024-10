Olumlu gelişme

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’taki gayri resmi yemeğin faydalı olduğunu belirterek, Genel Sekreter’in ortak zemin olmadığını ifade etmesinin önemli olduğunu belirtti. Guterres’in, her iki lideri gayriresmi, ajandası olmayan yemeğe davet etmek için öneri yaptığını ifade eden Tatar, kendisinin de bunu kabul ettiğini hatırlattı.

New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Rum Lider Nikos Hristodulidis ile gayriresmi akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yurda döndü.

Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanlığı seçimine işaret ederek, vekaleti, Meclis Başkanında olduğu için sorumluluk bilinci içerisinde gayriresmi yemeğin ardından ilk uçakla ülkeye geri döndüğünü belirtti. Vekaletini geri aldığını dile getiren Tatar, Meclis Başkanı’nın, Cumhuriyet Meclisi’ni yarın açabilecek durumda olduğunu söyledi.

Eylül ayında BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptıkları ikili görüşmede, Guterres’in, her iki lideri gayriresmi, ajandası olmayan yemeğe davet etmek için öneri yaptığını ifade eden Tatar, kendisinin de bunu kabul ettiğini hatırlattı.

“Uluslararası diplomaside Kıbrıs konusunun içinde bulunduğu koşullarda önemli bir yemekti” diyen Tatar, Genel Sekreter’e daha önce 4+1 formatında bir görüşme önerisi yaptıklarını hatırlatarak, Genel Sekreter’in yemekte, genişletilmiş bir gayriresmi toplantıdan bahsettiğini kaydetti. Tatar, “Bu bizim bir talebimizdi ve bu talep önümüzdeki aylarda gerçekleştirilebilir” diye konuştu.

Toplantıda her iki tarafın pozisyonundan bahsetmesinin de önemli olduğunu ifade eden Tatar, son dört yıldır sürdürdüğü yeni siyasetin, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyidiyle ancak bir görüşme sürecinin başlayabileceğini vurguladı. Son 50 yıldır federal anlayışla yapılan görüşmelerden hiçbir netice alınamadığına işaret eden Tatar, en son 2017 yılında Crans Montana’da yaşananlara değindi ve Rum Yönetimi’nin tutumu nedeniyle sürecin çöktüğünü söyledi.

Aynı anlayışla görüşmelerin yürütülmesinde hiçbir anlam olmadığını yemekte tekrarladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, resmi bir sürecin ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidiyle olacağını da ifade ettiğini söyledi.

Hristodulidis: Tatar'dan yeni bir şey duymadım

Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, “henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında bulunmuyoruz” dedi.

Hristodulidis, BM binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine katıldığı gayriresmi akşam yemeğinin ardından açıklama yaptı.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, iki savaş devam ederken, bu inisiyatifi aldığı için BM Genel Sekreterine teşekkür etti. Nikos Hristodulidis yemek sırasında açık bir tartışmanın yapıldığını söyledi.

Hristodulidis, Güven Artırıcı Önlemler için sunulan önerilerle ilgili olarak, yeni geçiş noktaları olasılığını değerlendirmek üzere Kıbrıs'ta Ersin Tatar ile bir görüşme yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

“Bazı yapıcı noktalarda Sayın Tatar'dan yeni bir şey duymadım” diyen GKRY lideri henüz müzakerelere yeniden başlama noktasında olunmadığını vurguladı.