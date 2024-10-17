Ülke sarsıldı

Ergün YAHAT-Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Mutluyaka-Tuzla anayolunda meydana gelen kazada 63 yaşındaki Melahat Baykur, Girne’de ise 31 yaşındaki Ömer Ülke hayata veda etti.

Bir saat 20 dakika arayla yaşanan ölümlü kazalardan ilki Tuzla’da gerçekleşti. İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada Baykur olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Girne’de meydana geldi. Bozulan kamyonu çeken iş arkadaşlarına komut veren Ömer Ülker, ayağı kayarak yola düştü. İş arkadaşının kullandığı kamyonun altında kalan Ülker, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ardı ardına yaşanan ölümlü kazalar büyük üzüntüye neden olurken, polisin her iki olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

İlk kaza Tuzla’da gerçekleşti

Trafik kazaları nedeniyle dün iki kişi yaşamını yitirdi.

Bir saat 20 dakika arayla yaşanan ölümlü kazalardan ilki Mutluyaka-Tuzla anayolunda gerçekleşti.

Polisten verilen bilgiye göre; 16 Ekim 2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Mutluyaka - Tuzla Anayolu üzerinde, doğu istikametinde seyreden Sadettin Baykur (E-63), yönetimindeki ZRJ 673 plakalı salon araç ile Enkomi Ören Yeri önlerine yaklaştığında mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyerek dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçti.

Sürücü o esnada karşı istikametten viraj üzerinde süratini salim hadde indirmeyip dikkatsiz bir şekilde seyreden Mustafa Kimyalar (E-66) yönetimindeki JG 204 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Kaza sonucu ZRJ 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melahat Baykur olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan ZRJ 673 plakalı araç sürücüsü Sadettin Baykur, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınırken, ZRJ 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Necla Ovalı (K-62) ve Rahmi Ovalı (E-64) ile JG 204 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kİmyalar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayağı kaydı, kaldırıma düştü

İkinci kaza ise saat 19.20 sıralarında Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana geldi. Polisten verilen bilgiye göre; arızalanan Ali Akbar (E-36) yönetimindeki 34 BCU 369 plakalı kamyon,

Kamil Arslan (E-57) yönetimindeki 34 FJ 5073 plakalı kamyon ile çekilerek götürülmek istendi.

Akbar ile Arslan seyrettikleri sırada, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi önünde, kaldırım üzerinde yaya olarak yürüyen Ömer Ülker ayağı kayarak, yola düştü.

Bu esnada Ülker, 34 FJ 4073 plakalı kamyonun tekerleğinin atında kaldı. Ülker üzerinden tekerlek geçmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tümü iş arkadaşı

Akbar, Arslan ve Ülker’in aynı şirkette çalıştıkları öğrenildi. Ülker’in önlü arkalı giden kamyonları kontrol ederken ve trafikte ilerlemeleri için komut verirken ayağının kaydığı bilgisine ulaşıldı. Ardı ardına yaşanan ölümlü kazalar büyük üzüntüye neden olurken, polisin her iki olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.