Öne yargı sonra ihraç

Güney Kıbrıs’ta bir süre yaşadıktan sonra yasa dışı yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan Suriyeli Saif Mohamed El İss, Jasem Awad, Nasır Awad ve Abdülkerim Awad dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polisteki ifadelerinde ülkelerine dönmek istediklerini söyleyen ve yardım talep eden 4 mülteci cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Saif Mohamed El İssa’nın 12 Ekim 2024 tarihinde saat 19.05 sıralarında Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi gizlice girip ihlal ederek KKTC’ye geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polis memuru, Jasem Awad, Nasır Awad ve Abdülkerim Awad’ın ise 14 Ekim 2024 tarihinde Haspolat’ta henüz tespit edilemeyen bir yerden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, gizlice ülkeye giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların aynı gün Haspolat’ta devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, tüm zanlıların 2 ayı aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu beklemelerine emir verdi.

