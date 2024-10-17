3 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi Bölgesi’nde gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, Yağmur Bulut, Hanife Demirel Elçin ve Cafer Çardak isimli 3 kişi gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 14 Ekim saat 07.45’te, Cürümleri Önleme Şubesi’nde alınan bilgide, aleyhinde tutuklama emri bulunan Yağmur Bulut’un, Suriçi Bölgesi’nde, bir otopark alanı içerisinde, Hanife Demirel Elçin ile birlikte araca bindikleri esnada tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, araç içerisinde yapılan arama sonucunda zanlı Yağmur Bulut’a ait çanta içerisinde bir buçuk gram, yolcu paspası üzerinde yarım ve Hanife Demirel Elçin’e ait cüzdan içerisinde ise yarım gram metamfetamin türü uyuşturucu madde tespit edildiğini öğrendiklerini belirtti. Polis, bölgeye giderek, konu maddeleri emare alıp, zanlıları gözaltına aldıklarını açıkladı.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada, bağlantılı bulunan Cafer Çardak’ın da tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.