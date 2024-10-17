Senaryolar uygulanacak

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) çok sayıda kurumun katılımıyla, Lefke ilçesinde bugün deprem tatbikatı icra edilecek.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Genel Komutanlığı ile KKTC'den Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK), Kolan Hastanesi ve üniversitelerin katılımıyla Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı, 17 Ekim'de Lefke'ye bağlı Gemikonağı'nda saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek.

Tatbikat, richter ölçeğine göre 7,6 büyüklüğünde, deniz tabanının 4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem senaryosuna göre icra edilecek.

Ayrıca tatbikatta, tahliye ve enkaza müdahale, akaryakıt yangını söndürme, atlama yatağı ile kurtarma, duman dolu odadan kurtarma, sedye ile indirme, kuyu kazasına müdahale, hava hattıyla kurtarma, tünel ile üst kattan kurtarma, üst kattan itfaiye merdiveni ile kurtarma, trafik kazasına müdahale, denize düşen araçtan kurtarma, şüpheli pakete müdahale, alt yapı tamir çalışmaları, yola devrilen araca müdahale, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajan kirliliğine müdahale, helikopterle düzensiz göçmen kurtarma, denize düşen yaralının kurtarılması ve deniz kirliliğine müdahale faaliyetleri uygulanacak.

