Devriye gezen ekipler yakaladı

Kuzey Kıbrıs’ta 2 yıldır kaçak yaşam süren 27 yaşındaki Zimbawe uyruklu Patience Shingirai Nyamande, Lefkoşa’da devriye gezen ekipler tarafından yakalandı.

KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarılan zanlı, ülkesine gönderilmeyi talep etti.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Gün, 15 Ekim 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'nın Küçükkaymaklı bölgesinde, Meşe Sokak üzerinde tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 26 Mart 2022 tarihinden itibaren toplamda 934 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, meseleyle ilgili olarak gerekli ifadelerin temin edildiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edeceğini ifade ederek, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

