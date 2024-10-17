İnşaat sektörü çökme noktasında 

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Bakanı Osman Amca, Diyalog’a yaptığı açıklamada, Rum tarafında taşınmazlarla ilgili yapılan tutuklamalardan ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin çalıştırılamamasından dolayı inşaat sektörünü çökme noktasına getirdiğini söyledi. Birçok yabancının mülklerini satarak ülkeden ayrılmaya başladığına da dikkat çeken Amca, ülkenin lokomotif sektörleri inşaat, turizm ve yükseköğrenimde de ciddi sorunlar olduğuna değindi.

Amca şunları söyledi: “Mal Tazmin Komisyonu tüm bu sorunların merkezindedir. Bugüne kadar birçok dosya burada çözümlenmiş ve ödenmişti. 277 milyon sterlin mal tazmin komisyonu aracılığı ile Rumlara ödendi. Peki yeterli mi? Değil. Mal Tazmin Komisyonu çok yavaş çalışıyor. Bize bu hak ve şan verildiyse bizim bu komisyona gözümüz gibi bakmamız gerekir. Daha çok Rum’un buraya müracaat etmesini nasıl sağlayabiliriz diye çalışmalıyız.”

Yabancılara toprakların sadece binde yedisi satıldı

Yabancılara mal satışında “Topraklarımız elden gidiyor” eleştirilerine de yanıt veren Amca, ülke topraklarını sadece İsrailliler alıyor şeklinde bir önyargı oluşturulduğunu ifade ederek, inşaların bilinçli olarak kafasının karıştırıldığını savundu. Amca KKTC vatandaşlarının bu oran içerisindeki yerinin yüzde 11 olduğuna dikkat çekerek, TC vatandaşlarının yüzde 20.2, Rusların 12.7, İranlıların 11.2, İsraillilerin de yüzde 6.4 ile en son sırada olduğunu söyledi. Amca İngilizlerin de çok toprak almış gibi göründüğünü aslında durumun böyle olmadığını da ifade etti ve “Çok İngiliz var gibi adada ama öyle değil. Yüzde 1.4 oranında bir toprak almışlar” şeklinde konuştu.

Yabancılar korkudan ülkeyi terk ediyor

Amca ayrıca İngilizlerin KKTC’ye mülk alımı anlamında ilgi gösteren ilk yabancılar olduğuna da dikkat çekerek, şu anda da ülkeyi terk edenler arasında yoğunlukta olduklarının altını çizdi. Amca, şunları ifade etti:

“Annan Planı döneminde Garry Robb isminde bir İngiliz ciddi rakamlara İngilizlere mal satıyordu. Bizim piyasamız bu adamı sıkıştırdı. Arapköy’de bu adamın malları atıl duruyor ve adam öldü. İngilizler arasında bize karşı bir güven bunalımı yaşandı. İngilizlere satılmış hep yarım inşaatlar çıktı ortaya. İngilizlerin çoğu bu olayın ardından ellerindeki malları yarı fiyatına satarak gittiler. İlk etapta İngilizler çoğunluktaydı, şimdi en az İngilizler var yabancılar arasında.”

Sektöre ağır darbe indirildi

Rumların son günlerdeki adımlarının sektöre ağır darbe indirdiğinin de altını çizen Amca, yabancıların son gelişmelerin sonrasında ülkeyi terk etme eğiliminde olduğuna da dikkat çekti. Amca, “İnsanlar korkuyor” dedi. Yerli iş insanlarının da korktuğunu söyleyen Amca, “Yurt dışına çıkamıyorlar, tutuklanmaktan konuyorlar” dedi.

Birlik Başkanı Amca, inşaat sektöründe 70 ana dal, 100’ün üzerinde yan dal ve 300’ün üzerinde kurum, kuruluş olduğunu ve tüm bu çevrelerin yaşananlardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

İşçi sorunu ciddi boyut kazandı

Sektördeki nitelikli işçi ve artan kontrolsüz nüfus sorununa da değinen Amca, birçok Bangladeşli içinin kendisinin ofisine yönlendirildiğini söyledi. “Ülkeye getirilmişler ve ortada bırakılmışlar bana iş bulmam için geliyorlar” diyen Amca, işçi konusunun da ciddi boyutlar kazandığına dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 10:01