Ekipler göz açtırmadı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt polis müdürlükleri, sorumluluk alanı içerisinde dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Üç ilçede kontrol edilen toplam 4 bin 60 sürücüden 757’ssine çeşitli suçlardan ceza yazıldı. Denetimlerde ülkede kaçak yaşam süren 6 kişi yakalanırken, 60 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimler kapsamında, Gazimağusa’da, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 2 bin 648 araç sürücüsü kontrol edildi.

Ceza yazılan 441 sürücüden 208’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak suçlarından rapor edildi. 39 araç da trafikten men edildi.

Girne’de 5 kaçak yakalandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde de, eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda da, 890 araç sürücüsü kontrol edildi.

Ceza yazılan 222 sürücüden 90’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçundan rapor edildi. Sürücülerden 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan araç kullanmak suçunu işledi. 14 araç da trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta asayiş tamam

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 522 araç sürücüsü kontrol edildi.

Ceza yazılan 94 sürücüden 37’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak suçunu işledi. 7 araç da trafikten men edildi.

Kamu taşımacılığı yapan araçlar da denetlendi

Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri, kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde 17 sürücü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, denetimler kapsamında, araçların kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen 17 araç sürücüsü rapor edildi ve yasal işlem başlatıldı.