İlişkiler pekişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesindeki seçimi kazanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Ankara’ya yaptı. Resmi törenle karşılanan Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. İki lider daha sonra heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyledi. Aliyev ise “Türkiye dünyada söz sahibi, bölgede barışın garantörü.” dedi.

Azerbaycan’ın 7 Şubat’taki seçimler nedeniyle haksız uygulamalara maruz kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımı yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz.” dedi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladığını söyleyen Erdoğan, hedefin 15 milyar dolar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde Güney Kafkasya’nın da konuşulduğunu söyledi. “Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının yeni bir ümit kaynağı olacağı şüphesizdir.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan’la omuz omuza hareket ettiğini söyledi. Erdoğan’ın ardından sözü İlham Aliyev aldı. Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesinin gücüne güç katacak." dedi.

İmzalanan anlaşmalar

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.

Anıtkabir’i ziyarete etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir’i ziyarete etti.