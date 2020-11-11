"Hem seni hem de bebeğini öldürürüm”

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Arapköy’de komşusunun boğazına bıçak dayayıp zorla kendi evine götürdükten sonra 30 bin dolar isteyen, vermemesi halinde ise onu ve ailesini öldürmekle tehdit eden Rus uyruklu Aleksandr Kamenskikh tutuklandı.

Hakkında adam kaçırma başta olmak üzere birçok suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi. Soruşturmayı yapan polis memuru Adnan Kardeşler, olayın 8 Kasım 2020 tarihinde Arapköy’de Chelsey Villaları isimli sitede meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının saat 23.00 sıralarında komşusu olan Vsevolod Kasatkin'in evine gidip, boğazına bıçak dayayıp zorla dışarı çıkardığını aktardı. Polis, zanlının zorla Vsevolod Kasatkin'i kendi evine götürdüğünü, orada bıçağı gösterip "Bana 30 bin Dolar para vereceksin. Yoksa seni de, bebeğini de, eşini de öldürürüm” sözlerini söyleyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Sitedeki kameralar incelenecek

Polis memuru, zanlının 9 Kasım’da Chelsey Villaları içerisinde tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada Vsevolod Kasatkin tarif etmiş olduğu bıçağın bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde ise zanlının adaya 4 Aralık 2019 tarihinde 15 günlük turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ve 19 Aralık 2019 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, Chelsey Villalarının içerisinde kontrol edilmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek, 3 gün süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020, 11:40