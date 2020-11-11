Cenaze töreni bugün

Kıbrıs Türk toplumunun var oluş mücadelesinde önemli hizmetleri bulunan, mücahit komutanlığı sonrasında iş hayatına atılan Mehmet Salih Doğu (Sanpa) dün sevenlerine veda etti.

Ticaret şirketinin yanı sıra otel yatırımlarıyla bilinen ve Lapta bölgesindeki Lapethos Otel’in kurucusu olan Mehmet Salih Doğu’nun cenazesi bugün saat 12.30’da Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

