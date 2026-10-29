Öncelikleri sıraladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, Kalkanlı’da “kadın dayanışma buluşması” düzenledi. Kadınların, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için bir araya geldiği etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Buluşmaya, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar katıldı.

Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “Hiç kimse bu ülkede kendini yalnız hissetmeyecek. Hiç kimse bu ülkede kendini çaresiz hissetmeyecek” dedi.

İncirli, 6 Aralık’ın siyasi tarih açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek “6 Aralık günü siyasi tarihimizin en önemli günlerinden biri olacak. Hem yerel yönetimde hem de hükümette güçlü bir şekilde olacağız” dedi. İncirli, CTP iktidarında dürüst, eşitlikçi ve planlı bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurguladı. Sağlık ve eğitim hizmetlerini güçlendireceklerini, ekonomiyi üretken ve planlı bir anlayışla ayağa kaldıracaklarını belirten İncirli, yolsuzlukla mücadelenin de öncelikleri arasında yer alacağını kaydetti.

Birlikte başaracağız

CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, yerel yönetim ve merkezi hükümetin iş birliğiyle göçü yavaşlatacak, bölgeye dönüşü teşvik edecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydederek, kadınların eşit, özgür ve güvenle yaşadığı bir kent yaratmanın, belediyecilik vizyonlarını oluşturacağını belirtti.

Güzelyurt’un ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik projelerini de paylaşan Kansoy, 'Güzelyurt’u yeniden ayağa kaldıracağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Birlikte başaracağız. Güzelyurt’un yerel yönetimde mutlaka ve mutlaka değişime ihtiyacı var' dedi.

CTP’den Beyarmudu’nda aday tanıtımı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) desteklediği Beyarmudu Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ahmet Zort ve CTP’nin Belediye Meclis üyesi adayları düzenlenen etkinlikle halkla buluştu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve bazı belediye başkanlarının katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Bölge halkının kalabalık katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Sıla Usar İncirli büyük ilgi ile karşılandı. İncirli, yurttaşlarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti ve fotoğraf çekildi. Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, “Bu seçim Beyarmudu’nda bitmiştir. Aralık’tan sonra bu memleketin umudu CTP’nin kuracağı hükümettedir. CTP dürüst yönetimle, güçlü hizmetlerle memleketi geleceğe taşıyacak” dedi.

Konuşmasının sonunda, Ahmet Zort’a ve belediye meclis üyesi adaylarına inanç belirten ve başarılar dileyen İncirli, “Bu ekip harika işler yapacak. Bu seçim Beyarmudu’nda bitmiştir. Bu değişim Beyarmudu’nda yaşanmıştır. Aralık'tan sonra bu memleketin umudu CTP kuracağı hükümettedir. CTP dürüst yönetimle, güçlü hizmetlerle memleketi geleceğe taşıyacak” ifadelerini kullandı.

Zort: Bizim için eşittir ve herkese eşit hizmet götüreceğiz

Beyarmudu Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Ahmet Zort da konuşmasında, “Biz bu yola bağımsız olarak çıktık. Halk bizi göreve getirirse bağımsız bir şekilde hizmet edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Bölgeye hizmet etmek için yola çıktığını belirten Zort, “Bizim tek bağlılığımız hizmet anlayışımızdır. Kim hangi görüşe sahip olursa olsun bu bölgenin her insanı bizim için eşittir ve herkese eşit hizmet götüreceğiz” şeklinde konuştu.