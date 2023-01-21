Şok geçirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da tasarrufunda 20 gram metamfetamin, 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 10 adet MDMA türü uyuşturuculu hap ile yakalanan Sezer Aydağ hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanık, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak 2 buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Davanın kararını açıklayan Yargıç Mine Gündüz, sanığın tasarrufunda bulunan metamfetamin ve MDMA türü uyuşturucuların oldukça tehlikesi olduğunu anımsattı. Sanığın konu uyuşturucu maddeleri satış amaçlı paketlediğinin görüldüğünü belirtti. Yargıç, bunun da sanığın, kazanç elde etme amaçlı konu uyuşturucu maddeleri bulundurduğunu ortaya çıkardığını ifade etti.

Sanığın konu maddeleri satış amaçlı tasarruf etmesinin ağırlaştırıcı faktör olduğunu vurgulayan Gündüz, uyuşturucu suçunun yaygınlığını ve toplum huzurunu bozduğunu da belirtti ve sanığı 2 buçuk yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.