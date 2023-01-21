Soğuktan titriyorlardı

Suna ERDEN

Çatalköy bölgesinde, Vouge Plajı olarak bilinen noktadan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 40 göçmen Girne’de Mustafa Kenan Sivri’ye ait van aracın arka kısmında tespit edildi. Türkiye’den tekne ile getirilen 10’u çocuk 40 göçmenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere yola çıkıldığı belirtildi.

Tekne ile sahile yaklaşınca yüzerek kıyıya çıktıkları öğrenilen mültecilerin yakalandıklarında elbiselerinin ıslak olduğu ifade edildi.

Aralarında 3 aylık bebeğin de bulunduğu 10 çocuk ve 5 kadın için Sosyal Hizmetler Dairesi devreye girdi. Mültecilere kıyafet temin edilirken, hem 40 Suriyeli hem de insan tacirliği yapan Mustafa Kenan Sivri ve eşi Perihan Ulas dün mahkemeye getirildi.

Düzensiz göçmenler mahkemeye otobüsle getirildi; erkek göçmenler duruşmaya çıkarıldı, 5 kadın, çocuklarıyla ilgilenebilmeleri için, güvenlik önlemi alınarak otobüste bekletildi ve dava gıyaplarında görüldü.

Göçmenler otobüsle mahkemeye getirildi

Mahkemeye ilk olarak, KKTC’ye kanunsuz giriş yapan göçmenler çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların dün saat 04.00 sıralarında Çatalköy’de Acapulco ve Elexus Otelleri arasında kalan, onaylı bir liman olmayan Vouge tesisleri sahilinden KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıklarının belirlendiğini belirtti.

Polis ekiplerinin Çatalköy Esentepe arasında bulunan Şençağ Market önünde yaptıkları operasyonda, düzensiz göçmenlerin Lefkoşa’da sakin Mustafa Sivri’nin kullanımındaki RN 124 plakalı Van aracın bagajında tespit edildiğini söyleyen polis, kimlik tespiti yapılarak, zanlıların ifadelerinin alınacağını belirterek 3’er gün tutukluluk talep etti.

Yurda yerleştirilecekler

Mülteci hakları derneği avukatı da, tutukluluk süresine itirazda bulunmazken, özellikle kadın ve çocuk düzensiz göçmenlerin, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, uygun bir yurtta polis gözetiminde tutulmasını talep etti. Polis memuru Ömer Yavuz ise mültecileri öğrenci yurduna yerleştireceklerini söyledi.

Mahkeme, zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verirken, gözaltı şartlarının Sosyal Hizmetler Dairesi gözetiminde oluşturulacağını kaydetti.

Polis takipteydi

Mahkemeye daha sonra, insan kaçakçılığı suçlamasıyla Mustafa Kenan Sivri ve Perihan Ulas çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, daha önceden alınan bir ihbar üzerine Mustafa Kenan Sivri’nin bir sür önce takibe alındığını belirterek, RN 124 plakalı aracı, eşinin de SJ 056 plakalı aracıyla önlü arkalı Çatalköy Esentepe bölgesinde gezindiğinin öğrenildiğini, sabah 04.40 raddelerinde Şençağ market önünde operasyon düzenlendiğini belirtti

Operasyonda, Sivri’ye aracında kanunsuz bir şey olup olmadığının sorulduğunu, zanlının bu soruya “bilmem” diyerek cevap verdiğini dile getiren polis, aracın arka kısmında düzensiz göçmenlerin tespit edildiğini ifade etti. Polis, tespit üzerine zanlının göçmenleri yol kenarında bularak karakola götürmek üzere aracına aldığı şeklinde açıklamada bulunduğunu söyledi.

Zanlının aracını takip eden SJ056 plakalı aracı durdurduklarında, araçta bulunan zanlı Sivri’nin eşi Ulas’ın, “öndeki aracı tanımıyorum” diyerek, geçmek istediğini belirten polis, her ikisinin de suçüstü yakalandığını belirtti.

Zanlıların telefonlarının, kamera kayıtlarının inceleneceğini ve alınması gereken birçok ifade bulunduğunu belirten polis, olayla bağlantılı başka kişilerin de bulunabileceğini söyledi. Polis memuru, zanlıların serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini belirterek, 3’er gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme talebi kabul etti.



