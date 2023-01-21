Emareler inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kilit Operasyonu sonucu tutuklanan Kemal Saraç ile Beyza Emirzade hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular bir kez daha aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 16 Ocak 2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Metehan Sınır Kapısında düzenlenen Kilit Operasyonu’nda Güney Kıbrıs’tan MY 551 plakalı araçla giriş yapan Kemal Saraç ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Beyza Emirzade’nin tarasarrufunda 100 gram kokain bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı Kemal Saraç’ın ikametgahında yapılan aramada ise Glock Marka tabanca, 55 adet canlı mermi, toplam 348 gram ağırlığında hintkeneviri, 16 gram kokain, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Beyza Emirzade’nin evinde ise kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti.

Polis, zanlı Kemal Saraç’ın uyuşturucu maddeleri, tabanca ve mermileri Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan aldığını ve ithal ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, emarelerin incelenmesinin sürdüğünü ve Kemal Saraç’ın ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini belirterek, her iki zanlının da 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

