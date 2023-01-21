Yargı acımadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da, halen daha aranmakta olan suç ortağıyla, Sandra Whyte’ye ait eve, pencereden girip, kadının ellerini ayaklarını bağladıktan sonra 4 bin TL, 500 Sterlin, diz üstü bilgisayar tablet ve cep telefonu çalan Harun Çiftçi hakkındaki karar dün açıklandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, soygun suçundan 8 yıl hapse mahkum edildi.

Başkan Musa Avcı, Kıdemli Yargıç Hale Dağlı ve Yargıç Mine Gündüz’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görülen davada, kararı heyet başkanı Musa Avcı Açıkladı.

Avcı, sanığın işlemiş olduğu soygun suçunun son yıllarda en yaygın ikinci suç türü olduğunu belirtti. Sanığın, halen aranmakta olan bir şahıs ile konu suçu gerçekleştirdiğine dikkat çeken Avcı, sanığın yönlendirilmesini, lehinde değerlendirdiklerini açıkladı.

Dehşet yaşattılar

Konu suçun, müştekinin en güvenli olduğu yer olan evinde işlendiğini ve bıçak çekilerek mağdura dehşet yaşatıldığını vurgulayan Avcı, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olduğunu ifade etti. Suçun oldukça ciddi olduğunu ve toplum huzurunu bozduğunu da vurgulayan Avcı, sanığa hapislik dışında bir cezanın takdir edilemeyeceğini bildirdi ve sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu davası da görüldü

Harun Çiftçi ayrıca dün “kanunsuz uyuşturucu madde alma, tasarruf ve verme” suçuyla ilgili bir davada da o dönemde sevgilisi olan İlknur Aylin Kapsal ile birlikte yargılanarak 3 yıl hapis cezası aldı. Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, Harun Çiftçi’nin, o dönem kız arkadaşı olan İlknur Aylin Kapsal’a evinde tasarruf ettiği 43 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile 3 adet MDMA türü uyuşturucu hapı alarak saklamasını söyleyerek yönlendirdiğini söyledi. Dağlı, İlknur Aylin Kapsal’ın da konu uyuşturucuları aracının bagajına alarak tasarruf ettiğini ve polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandığını anımsattı.

Dağlı, Çiftçi’nin, o dönem kız arkadaşı olan sanıkKapsal’ın, kendisine olan gönül bağını kullanarak yönlendirdiğini, bu hususun aleyhine ağırlaştırıcı olduğunu belirtti. Dağlı, ayrıca Kapsal’ın, gönül bağı nedeniyle Çiftçi’yi koruma amaçlı konu suçu işlemesinin lehinde hafifletici neden olarak değerlendirildiğini ifade ettikten sonra, Harun Çiftçi’yi 3, Aylin Kapsal’ı da 2 buçuk yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.