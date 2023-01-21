Bilinci kapalı

Hüseyin ÇİÇEK

Eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Berkel mobilya yakınlarında dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucu 18 yaşındaki genç Mehmet Raif Koçak, ağır yaralandı. Koçak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Otobüs şoförü Erhan Çelik de polis tarafından gözaltına alınarak dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün sabah 04.15’te, eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Berkel mobilya önünde, Erhan Çelik, yönetimindeki TKM 187 plakalı otobüsle, dikkatsizliği sonucu, anayol içerisinde sol şeritte yürümekte olan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’a çarptı. Kaza sonucu Koçak ağır yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındı.

Hayati tehlikesi var

Sürücü Erhan Çelik, dün polis tarafından tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hatice Zeybek, kazanın oluş şeklini mahkemeye bildirdi ve yaralı Mehmet Raif Koçak’ın, kafa travması ve iç kanamalar tespiti ile yoğun bakımda tedavi edildiğini, bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı. Polis çavuşu Zeybek, meselenin de ciddiyetine ve tahkikatın seyrinin değişebileceğine de vurgu yaparak, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.