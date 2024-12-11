Ömer KADİROĞLU

Ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Girne çarşı esnafı da işlerin kötü gitmesinden yakınıyor. Turizm başkenti olarak adlandırılan Girne’de 2024 yılının sıkıntılı geçtiğini belirten esnaf, çarşının canlanması için adaya turist akışının artırılması gerektiğini söyledi. Özellikle son günlerde çarşıda turist göremediklerini ifade eden Girne esnafı, 2025 yılı için etkin tanıtım yapılmasını önerdi.

“Turist yoksa işimiz zor, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar da çarşıya uğramıyor” diyen esnaf, yaşanan sıkıntının aşılabilmesi için ekonomik örgütlerin de harekete geçmesini ve hükümetle kapsamlı bir çalışmanın başlatılmasını istedi.

Esnaf, “2024 yılı iyi geçmedi, umudumuz 2025’e kaldı” diyerek, turizmden başka bir çarenin olmadığına dikkat çekti.

Ne dediler?..

Şenol Barış

“2024 yılı turizm kenti Girne’de çok berbat bir yıl oldu. Çok tatsız olaylar yaşadık. Girne çarşısına gelenler sadece kuru kalabalıktı. Ülke ekonomisi, ulaşım, yollar vesaire birçok alanda sıkıntılar vardır. Girne’de turistlere yönelik çalışmalar yapılmasını çarşının canlanması için çalışmalarını isterdim. Bu ülkenin en önemli sorunu yoldur. Yollar çok kötü bir halde ve bu konuda da çalışmalar bekliyoruz.”

Fettah Özpolat

“Girne’de 18 yıllık esnafım. 2024 yılı turizm kenti Girne’de yaz ayları güzel geçmişti ancak şu an için durgundur. Ekonomik kriz nedeniyle insanların alım gücü düştü ve yılbaşı arifesi olmasına rağmen bir hareketlilik yoktur. Diğer yandan Kıbrıs etrafındaki savaşlar da turistlerin buraya gelişini etkiliyor. Bu ülkenin en önemli sorunu ekonomi ve Kıbrıs sorunundaki belirsizliktir. Yetkililerden beklentimiz ekonominin düzelmesi adına gerekli adımları atarak turistleri adaya çekecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Metin Çatal

“2024 yılı turizm kenti Girne’de zayıf bir yıl olarak geçti. Limanın tadilatının gecikmesi nedeniyle zayıf geçen bir yıl oldu. Pandemiden sonra baş gösteren ekonomik kriz ve sürekli kesilen elektrikler işlerimizi de etkiliyor. Ülkenin en önemli sorununun ekonomi ve geçim sıkıntısıdır. Beklentimiz ülkede yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışmalar yapılması ve geçtiğimiz yıllara göre yaşanan iş kayıplarının önlenmesidir.”

Mustafa Güler

“2024 yılı Girne’de çok iyi bir yıl olmadı. Turist yok denecek kadar azdı ve kötü bir yıl geçirdik. Ülkemizde turistleri çekecek hiçbir çalışma yoktur. Ülkenin en önemli sorunu turistlerin az gelmesidir. Diğer yandan doğru düzgün yollar ve altyapılar yoktur. Yetkililerden beklentimiz çarşılara daha fazla değer vermeleridir.”

Ahmet Çam

“2024 yılı Girne Çarşısı için kötü bir yıl oldu. Yani bu geride bırakmaya çalıştığımız yıl beklentimizin altında bir yıl oldu. Kıbrıs’ın biraz daha güzelleşmesi gerektiğine inanıyorum. Yapılara aslında değer veriyorlar ancak daha fazla reklam yapılması, sefer sayılarını arttırmaları, elektrik kesintilerinin son bulması ve ulaşımın biraz daha rahatlatılması gerekiyor. Yetkililerden beklentimiz bu ülkedeki sorunlarla ilgili çalışmaları ve sorunları ortadan kaldırmalarıdır .”