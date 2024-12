Arkası gelecek

Ömer KADİROĞLU

Üreticilerin elinde kalan 4 bin adet kuzuya ve bin 500 adet büyükbaş hayvana yurt dışından alıcı çıktı. Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve yönetim kurulu üyeleri dün birlik binasında uluslararası iş yapan bir şirketin temsilcileri ile bir araya geldi.

Görüşmede hayvancının elinde kalan kuzu ve büyükbaş hayvanlar ele alındı.

Diyalog’a konuşan Hayvan Üreticileri ve yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu birkaç gün içerisinde ilgili şirketin yazılı olarak teklifte bulunacağını ve bu bağlamda 2 bin oğlak, 2 bin kuzu ve bin 500 büyükbaş dananın ihraç işlemlerine başlanacağını söyledi. Söz konusu şirketin KKTC’deki temsilcilerinden Hüseyin Köroğlu ise hayvan ihracının bir kereye mahsus değil sürekli ihraç etmeye talip olduklarını ifade etti.



Detayları görüşeceğiz

Görüşmeyle ilgili detayları aktaran Mustafa Naimoğulları şunları söyledi:

“Son günlerde yaşadığımız canlı hayvan pazarlamasındaki sıkıntıların ne kadar büyük boyutlarda olduğunu öğrenen yurt dışında uluslararası iş yapan bir firmanın buradaki temsilcileri bizlere bir teklifle geldi. Temsilciler, 4 bin küçükbaş, bin 500 büyükbaş canlı hayvana talip olduklarını söyledi. 2 bini oğlak ,2 bini kuzu ve bin 500 de dana olmak üzere canlı hayvanların pazarlanması noktasında alıcı teklifi ile gelen temsilcilere neler istediğimizi aktardık. Birkaç gün içerisinde detayları görüşeceğiz. Ümit ederim ki bu arkadaşlarla bir noktada buluşuruz. “



Hayvancı için bir fırsat

Şirketin teklifinin bir fırsat olduğunu söyleyen Naimoğulları açıklamalarına şöyle devam etti:

“Üreticimizin elinde kalan kuzu ve oğlakların pazarlanması noktasında bir fırsat doğdu. Biz gerekli yazı ve görüşmeleri yazılı olarak da bizzat giderek de görüşüp bildireceğiz. Bir noktaya varmak zorundayız çünkü günün sonunda izinleri Tarım Bakanlığı verecektir. Bunun çözülmesi için bize yardımcı olacaklarını düşünüyoruz. Şirketle uzlaşı sağlandıktan sonra bize yardımcı olunmazsa hayvancıya hesap vermek zorunda kalırlar. Bizim aylardır ne çağrı yaptığımızı herkes biliyor. Aylarca Tarım Bakanlığı’na yazılar yazdık ve öneriler sunduk. Elde kalan hayvanların pazarlanabilmesi için görüş belirttik ancak hiçbir cevap gelmedi. Sadece et tanzim noktaları açacaklarını söylediler. “



Piyasada talep yok

Naimoğulları, yılbaşı öncesi ihraç işlemlerini tamamlamak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

Ümit ederim ki bu iş kısa zamanda olur ve yılbaşı öncesi bu ihracı yapmış oluruz. Gerek hayvancılık dairesi gerekse veteriner dairesine elde kalan kasaplık hayvanların sayılması noktasında çağrı yaptım. Ben iddia ederim ki şu anda kasaplık 10 binin üzerinde kuzu ve oğlak vardır. Bazı kuzular 70-75 kilolara ulaşmış durumdadır. Piyasada şu anda hiçbir talep yok, hiçbir hareketlilik yoktur. Ben yıllardır böyle bir şey görmedim. Aralık ayında turfanda kuzular çıkar ve onlar piyasaya düşerdi ancak şu anda turfanda kuzulara bile talep yoktur. Ben günlerdir kasapları arıyorum ve elimiz dolu, iş yok, buzluklar dolu diyerek bizi geçiştiriyorlar. Bu konuda sıkıştık diye işi detaylandırıp fiyatlandırmadan bu hayvanları pazarlayacak değiliz. Kimse mağdur olmadan bu iş yapılacaktır.”



Köroğlu: Devamı gelecek

Hayvanlara talip olan uluslararası şirketin Kıbrıs’taki temsilcisi Hüseyin Köroğlu ise şunları ifade etti: “Hayvancılar birliğine bir teklif götürdük. 2 bin oğlak, 2 bin kuzu ve bin 500 büyükbaş olmak üzere 5 bin 500 civarı hayvanı ihraç etmek istediğimizi söyledik. Bunu Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da olumlu karşıladı. KKTC hayvancısının omuzlarından büyük bir yük kalkacaktır, çünkü uzun zamandır hayvanlar üreticinin elinde kaldı ve üreticiler yem ödemelerinde ve taksit ödemelerinde sıkıntılar yaşıyor. Bu işi bir defaya mahsus değil, sürekli olarak ihraç etmeye talibiz. Şirketle önceden de bu konuları konuşuyorduk ancak son yaşanan sıkıntılarla birlikte bu ihraç kapısı açıldı. 10 gündür şirket yetkilileri gelip burada dolaşarak soruşturdular ve biz birkaç gün içerisinde bu işi sonuca bağlayacağız, çünkü hayvancı zor durumdadır. Bu işin sonunda her iki tarafın da memnun kalacağı bir an anlaşma yapılacaktır.”