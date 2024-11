Önemli konular ele alındı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, daha önceki görüşmelere istinaden “Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı”na katılmak amacıyla KKTC’de bulunduklarını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Uçarmak, “Toplantıda önemli gelişmelerin kaydedileceğine inanıyor, bunun önemli bir çıktısı olacağını umuyorum.” diye konuştu.

“Yakın bir çalışma içindeyiz”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, konuşmasında, “Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilişkileri tarihin her döneminde sıcak olmuştur. Elbette bu durum bizi mutlu etmekte ve gururlandırmaktadır.” dedi.

Her iki ülke arasında yapılan protokoller ve diğer iş birliği anlaşmaları ile birlikte yakın bir çalışma içerisinde olunduğunu kaydeden Bakan Berova, bu çerçevede 2007 yılında yapılan ‘Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokol" kapsamında pek çok alt protokol imzalandığını da anımsatarak şunları kaydetti;

“Geçtiğimiz yıl, Maliye Bakanlığı’na atanmamın hemen akabinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat’a ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde her iki ülkenin gümrük alanında yaptığı iş birliği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye Ticaret Bakanı Sayın Bolat’ın da bu konular üzerinde ne kadar hassasiyetle durduğunun farkında ve bilincindeyiz ki o günden bugüne geçen süreç içerisinde de pek çok kez gerek telefon aracılığı ile gerekse karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu da işlerin daha hızlı ilerlemesini sağladı.”

Çok önemli konulardan biri

Berova, Gümrük Otomasyon Sistemi’nin kendileri için çok önemli konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, sistemin kuruluş aşamasından birtakım sıkıntılar da yaşandığını belirtti.

Bakan Berova, Gümrük Otomasyon Sistemi’nin yanı sıra, adaya gelecek olan mal ve metaların doğru beyanlarının KKTC’ye de doğru girmesi ve böylelikle doğru vergilendirme konusunda da Türkiye’nin önemli katkılar sağladığını söyledi.

Berova kendileri için diğer önemli bir konunun da, dijitalleşmeye giden bir dünyada ve kâğıdın ortadan kalkması gereken bir dönemde; “Kâğıtlı belgelerin otomasyon sistemi üzerinden karşılıklı iki devletin alıp ve vermesi, gümrüklerdeki olguları artıracaktır.” dedi.

Görüşmenin ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ortak Gümrük Komitesi toplantısına katılarak açılış konuşması yaptı.

Toplantıda, KKTC Gümrük ve Otomasyon Sistemi projesinin son durumu, risk analizi boyutunun da dikkate alınarak gümrük altyapısının güçlendirilmesine yönelik verilen eğitim desteği konuları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.