‘Çiftyürek’ çetesi 

Suna ERDEN

Hatay’dan gelerek Girne’deki bir pansiyona yerleşen 3 kız kardeşin Lefkoşa ve Gönyeli’de 4 ayrı eve girerek yüklü miktarda para ve yüz binlerce lira değerinde mücevherat çaldığı belirtildi. Polisin ihbar üzerine gerçekleştirdiği ‘Binbir surat’ operasyonu çerçevesinde Karanfil Çiftyürek, Nevruz Çiftyürek ve Deniz Çiftyürek tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne’deki pansiyonda yakalanan 3 kız kardeşin kaldıkları odada yatağın şiltesi ve klima ünitesi içerisinde çalınan paralarla ve ziynet eşyalarının bir kısmı ele geçirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, bir gün süre tutukluluk emri alındı. Polis, duruşmada zanlıların çaldığı ziynet eşyası ve paraların miktarını tek tek açıkladı.

Birinci vaka

Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru, zanlıların ilk etapta 28 Ağustos 2024 tarihinde Gönyeli’de sakin S.B.’nin kalmakta olduğu apartman dairesinin ana giriş kapısını sert bir cisimle zorlayarak hasara uğrattıktan sonra içeriye girdiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlıların yatak odasında bulunan kilitli vaziyetteki dolap kasasını, ikametgahın mutfak odası içerisinden alınan yemek bıçağı ile hasara uğratıp açtıktan sonra, 20 adet çeyrek altın, bir adet beştaş gümüş renk beyaz altın yüzük, bir adet Trabzon burması, yaklaşık 3 adet gram altını, 10 adet altın küpe, 2 adet inci kolye, bir adet altın bilekliği çaldıklarını söyledi.

İkinci vaka

Polis memuru, zanlıların 7-10 Kasım tarihleri, 13.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa’da, D.S.B.’ye ait ikametgaha henüz tespit edilemeyen bir yerden içeriye giriş yaptıktan sonra 3 adet altın kolye ve 2 adet savaroski kolyeyi çalıp, henüz tespit edilemeyen bir yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Üçüncü vaka

Polis, zanlıların 10-11 Kasım tarihleri, 21.00-13.00 saatleri arasında da Gönyeli’de A.Y.’ye ait ikametgaha tespit edilemeyen bir yerden giriş yapıp, yatak odasında muhafaza edilmekte olan ve toplam değerleri 465 bin TL olan Zümrüt takımı, halhal bilekliği, 3 adet tam, bir adet çeyrek altını,

Bir adet 1,5 karat ve bir adet de 2.5 karat pırlantalı yüzüğü, üzeri pırlanta taşlı beyaz altın kolyeyi ve 700 Euro değerindeki Cartier marka gümüş renk yüzük ile aynı oda içerisindeki yatağın şilte altında muhafaza edilmekte olan 2000 Sterlin nakit paraları sirkat ettiklerini açıkladı.

Dördüncü vaka

Polis, zanlıların 12 Kasım 2024 tarihinde 07.30 -15.30 saatleri arasında ise Lefkoşa’da sakin Ç.B.’ye ait ikametgahın ahşaptan mamul giriş kapısına hasar vermeksizin açıp içeriye girdikten sonra yatak odasının kıyafet dolabının içerisinde muhafaza edilen 7 bin 500 TL ve 300 Sterlin nakit parayı ve toplam 50 parça muhtelif ziynet eşyasını çalarak, aynı yerden çıkış yaptıklarını açıkladı.

Pansiyona baskın yapıldı

Polis, zanlıların uzun süren bir takip sonucu kamera kaydı görüntülerinden Girne’deki pansiyon odasında tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, yapılan aramada yatak şiltesi altında ve klima ünitesi içerisinde çalınan altınların bir kısmı bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların üzerinde ise yapılan aramada 22 bin 550 TL, 300 Euro, bin 320 Dolar ve 155 Sterlin ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru, odada ayrıca kapı açmaya yarayan keski tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlı Karanfil Çiftyürek’in Lefkoşa’da S.B.’nin evine girip çıktığının belirlendiğini, bu hususun araştırılması için zanlı S.B.’nin de tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024, 09:54