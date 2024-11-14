Çoğunu harcadı

Girne’de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında kasiyer olarak çalışan ve ilk etapta 6 bin 364 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 22 yaşındaki Taybet Özbay’ın iş yerine ait toplam 54 bin 500 TL parayı cebine attığı tespit edildi. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede, zanlının satılan ürünlerin fişlerini kasadan iptal ederek, iade alınmış gibi gösterip, paraları çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de faaliyet gösteren bir giyim mağazasında kasiyer olarak çalışan zanlının 25 Ekim- 9 Kasım 2024 tarihleri arasında iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının satış yaptığı ürünlerin fişlerini kasadan iptal ederek, iade olarak geri alındığını gösterip 54 bin 500 TL nakit parayı kasadan alarak sirkat suçunu işlediğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının yapılan şikâyet üzerine mahkeme emri gereği tutuklandığını, çaldığı düşünülen ve tasarrufunda bulunan 8 bin 800 TL paranın emare olarak alındığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve 10 günde bir gün ispat-vücut yapmasına emir verdi.

