Tümü tedavi altında

Abdullah SUİÇMEZ

Haspolat-Taşkent ana yolu üzerinde kamyonla salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 13 Kasım 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Haspolat-Taşkent Anayolu’nun 3-4'üncü kilometreleri arasında meydana geldi.

Mehmet Salih Ay (E-19) yönetimindeki JU 988 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüz şekilde savruldu.

Sürücü, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan JU 988 plakalı araç sürücü Mehmet Salih Ay ve araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Öte yandan Lefkoşa-Girne ana yolunda önceki gece meydana gelen kazada ise, 140 miligram alkollü Ahmet Erol (E-28), yönetimindeki UC 799 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Bilgin Güler (E-41) yönetimindeki UZ 107 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kontrolsüzce savrulan UZ 107 plakalı araç, çelik bariyerlere ve banket içerinde bulunan akasya ağacına da çarpıp takla attı.

Kazada yaralanan UC 799 plakalı araç sürücüsü Ahmet Erol ile araçtaki yolcu Fatemeh Moghtaderi Nahand (K-22) ve UZ 107 plakalı araç sürücüsü Bilgin Güler, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler, tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer yaralılar tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.