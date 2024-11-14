Yoğun hazırlık

Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş görüşmenin yapılması yönündeki planlamanın ilerlediği, tüm taraflardan olur görüşünün alındığı ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun da müdahil taraflarla temaslarda bulunacağı ifade edildi.

Rum basın haberlerine göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakü’de kısa süreli hayrı resmi görüşme yapan Rum lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ile doğrudan diyalog önerdi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs Sorunundaki Genişletilmiş Görüşme Planı İlerliyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Bakü’deki konferans çerçevesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdiği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, genişletilmiş toplantı düzenlenmesi planının ilerlediği yönünde bilgi verdiğini yazdı.

Alithia gazetesi “Tüm Taraflar Genişletilmiş Toplantı Konusunda Uzlaştı” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Bakü Konferansı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da kısa bir görüşme yaptığını yazdı.

Gazete hükümet kaynaklarına dayanarak, Hristodulidis ve Fidan arasındaki görüşmede gayriresmi görüşme ışığında Türkiye ile doğrudan diyalog ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

Hristodulidis ile Fidan’ın yeniden ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten gazete Hristodulidis ve Fidan’ın birkaç gün içerisinde iki kez bir araya geldiğine de dikkati çekti.

5’li görüşme konuşuluyor

Politis gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Bakü Konferansı çerçevesindeki görüşmeleri ile ilgili haberi “Genişletilmiş Görüşme İçin Ortam Elverişli” başlığıyla aktarırken BM Genel Sekreteri’nin gayriresmi 5’li görüşmenin şekillenmesinin ileriye götürülmesindeki ısrarının, bazı Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili anlaşmanın sağlanmasına ilişkin paralel hamlelerle devam ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi ise BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun hazırlık için geleceği ve Hristodulidis’in Fidan ve Guterres ile gerçekleştirdiği kısa görüşmeleri “Hristodulidis, Çok Taraflı Görüşme Hazırlığı Işığında İletişim Olması Gerektiğini Fidan’a İletti…Türkiye İle Doğrudan Temas Önerdi” başlığıyla aktardı.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024, 09:46