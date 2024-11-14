10 gün direndi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 3 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan İnanç Bilinçli (29) dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında aracın sürücüsünün, daha önce açıklandığı gibi İnançlı değil Erkan Mutela (25) olduğu belirtildi.

Polise yalan bilgi veren Mutela tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Berk Mertcanoğlu, 3 Kasım saat 00.25’te, Gazimağusa’da Aşıklar Tepesi yolu üzerinde, GG 660 plakalı aracın güney istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman, sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attığını ve kaza sonucu İnanç Bilinçli ile mahkeme huzurundaki zanlı Erkan Mutela’nın yaralandığını anımsattı.

Suçu ağır yaralı arkadaşının üzerine attı

Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü İnanç Bilinçli’nin ağır yaralı ve bilinci kapalı şekilde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini hatırlattı. Polis, zanlının, verdiği ifadede, İnanç Bilinçli ile meyhaneden çıktıktan sonra aracı kendisinin kullandığını, ancak Aşıklar Tepesi mevkiine geldiklerinde, Bilinçli’nin aracı kullanmak istediğini söylediğini ve şoför mahalline geçtiğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Bir görgü tanığının, aracın Aşıklar Tepesi mevkiinde hiç durmadığı yönünde ifade vermesi sonrası, zanlının önceki gün tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın, zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi.

Polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının, 70 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 700’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Erkan Mutela’nın ileride polise yalan beyanda bulunma suçundan yargılanması beklenirken, kazada hayatını kaybeden Bilinçli’nin bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.