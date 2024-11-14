Öztürkler’in başkanlığını tanıyın

CTP’ye ‘birlikte istifa edelim’ çağrısı yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı dün basın toplantısı düzenledi; hem çağrısını yeniledi hem de teklifte bulundu.

Arıklı, CTP’nin 19 milletvekilinin istifası halinde kendisinin de milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Bakan Arıklı, CTP’nin Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığını kabul etmesi ve Meclis’te yaşanan krizi sona erdirmesi halinde 2025 yılı Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra hangi tarihi isterse o tarihte seçime gidebileceklerini söyledi.

Mektubu basınla paylaştı

Siyasi gelişmeler ve Meclis’te yaşananlarla ilgili bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Arıklı, istifa mektubunun hazır olduğunu söyleyerek, mektubu basınla paylaştı.

Halkın ana gündeminin seçim olmadığını hayat pahalılığı işsizlik, sağlık gibi sorunlar olduğunu dile getiren Arıklı, sorunları çözmenin iktidarın görevi olduğunu, bu yönde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle çalışmalar yapıldığını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kurultay sürecinin tamamlandığını ancak parti içi mücadelenin Meclis Divanı seçimini etkilediğini söyleyen Arıklı, Meclis Başkanlığı seçiminde tavırlarının net olduğunu, Ziya Öztürkler’in Meclis başkanı seçildiğini kaydetti.

Meclis İç Tüzüğü’nün ilgili maddesini yanlış anlaşılmaya müsait, muğlak ve yoruma açık olduğunu dile getiren Arıklı, özellikle tek aday noktasında iç tüzüğün yoruma açık olduğunu belirtti.

Arıklı, Meclis Başkanı seçiminde Ziya Öztürkler’e 26 milletvekilinin kabul oyu verdiğini söyleyerek, Yüksek Seçik Kurulu, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası’nın ilgili maddelerinin tek adaylı seçimlerde ne öngördüğünü sordu.

Hükümetten çekilme söz konusu değil

Arıklı, CTP’nin 19 milletvekili istifa ederse kendisinin de 20. milletvekili olarak istifa edeceğini ancak hükümetten çekilmelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Arıklı istifa etmesi halinde, YDP milletvekili Talip Atalay’ın milletvekilliğinin devam edeceğini, hükümetten çekilmeyeceklerini ifade etti.

Arıklı, “Biz samimiyiz. Meclis’in çalışması elzemdir. Sudan sebeplerle Meclis çalışmalarını engellemek biz bir şey kazandırmaz” dedi.

Erken seçim Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yapılabilir

Arıklı, ikinci bir öneri de yaparak, Tufan Erhürman’a Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığını kabul etmeleri halinde Ekim 2025’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra CTP’nin belirleyeceği makul bir tarihte seçime gitmeyi teklif etti.

Bu önerilerini Demokrat Parti (DP) ile de görüştüklerini dile getiren Arıklı, onların da öneriye “sıcak yaklaşıklarını” belirtti.

Arıklı, yaşanan kriz çözülemezse ülkeye çok şeylere mal olacağını söyledi.

