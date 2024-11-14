110 bin doları cebe attı

Facebook üzerinden tanıştıkları Tayland uyruklu 65 yaşındaki adamı yatırım vadiyle kandırarak 110 bin dolar parasını alan Fatih İkincisoy, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının suç ortağının 2023 yılında tutuklandığı ve soruşturmanın ardından teminata bağlandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 6 Haziran 2022 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Tayland uyruklu T.T.’nin 2021 Nisan ayı içerisinde Michael Cheng isimli şahısla Facebook üzerinden tanışıp sohbet etmeye başladıklarını söylediğini aktardı. Polis, T.T.’nin tanışıp arkadaş olduğu Michael'inin Lefkoşa'da futbol sahasının inşaatına başlayacağını söylediğini, Whatsapp üzerinden bir takım, resimler gönderdiğini akabinde işlemler için 3 bin Dolar paraya ihtiyacı olduğunu fakat banka hesabında sorun olduğu için parayı aktaramadığını söyleyerek kendisinden borç olarak vermesini istediğini söylediğini aktardı.

Polis, T.T.’nin ifadesinde 3 bin doları A.K.’ye ait hesaba gönderdiğini, 2021 yılı Haziran ayı içerisinde stadyumun yapımında kullanılacak materyaller için ise Fatih İkincisoy'a ait hesaba 4 ayrı seferde toplam 110 bin dolar gönderdiğini anlattığını açıkladı. Polis memuru, T.T.’nin transfer işlemlerini Tayland'da bulunan bir banka üzerinden yaptığını, para gönderdikten sonra Michael’inin kendisi ile iletişim kurmamaya başladığını, 2021 yılı Kasım ayında Kıbrıs'a geldiğinde bahsettiği stadyumun var olmadığını öğrendiğini söylediğini belirterek, kendisini kandırarak parasını temin edenler aleyhinde şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, 2022 yılı Haziran ayında Fatih İkincisoy ve A.K.’nin hesaplarının bulunduğu bankalara yazılar yazıldığını söyledi.

Polis, paraların A.K. ve Fatih İkincisoy’un hesabına geldiğini ve 2021 senesinde farklı farklı aylarda söz konusu paraların çekildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların parayı aldıklarını ve Michael'e iade ettiklerini söylediklerini ancak ismi dışında herhangi bir bilgi vermediklerini kaydetti.

Polis, meseleyle bağlantısı olan A.K.’nin 30 Kasım 2023 tarihinde teminata bağlandığını belirtti. Polis, Fatih İkincisoy’un 13 Kasım 2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ispat-vücut yapmasına emir verdi.