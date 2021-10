Sorunlar arttı ‘çözüm yok’

Ömer KADİROĞLU

Meclis’in yarından itibaren toplantılarına başlayacak olması vatandaşları pek umutlandırmadı. Siyasi partilerin son yıllarda daha çok iç kısır çekişmelerle vakit harcadığını belirten vatandaşlar “ülke sorunlarına kapsamlı çözüm getiremedikleri için güven kaybettiler” diyor.

Erken genel seçim yapılması halinde sorunların düzeleceğine inanmadıklarını belirten vatandaşlar, sandığa gitmezden önce Seçim Yasası’nın değiştirilmesini ve ivedilik arz eden yasaların Meclis’ten geçirilmesini istiyor. Vatandaşlar, en büyük sorunlardan birinin pahalılık ve ödenemeyen kredilerin olduğuna vurgu yapıyor.

Ne dediler…?

Ali Seven:

Ülke siyasetinde yaşanan olaylar artık çok sıkıcı olduğu için takip bile etmiyoruz. Bizim şu anda derdimiz geçim derdidir. Markete gidiyoruz her şey ateş pahası, hastaneye gidiyoruz ilaçlarımızı bulamıyoruz. Şartlar çok zorlaştı. Bir seçim olursa bir yenilik bir değişiklik olmasını umut ediyoruz. Gidişat çok kötü…

Hüseyin Maraşlı:

Ülke siyasetinde yaşanan olaylar 1974’teki savaştan sonra yaşanan en kötü olaylardı. Sürekli tartışıyorlar ve halkın sorunların çözüm üretmiyorlar. Bunların hepsi birleşerek aklı başında bir hükümet kurmaları gerekiyor. Bu şekilde böyle devam ederlerse hiç hayır etmeyeceğiz. Bir muhtarın yönetebileceği bir ülkeyi 50 milletvekili yönetemiyor. Ben mevcut siyasilere koyunlarım olsa emanet etmem. Bir seçim olsa bile yine seçimlere aynı kadro katılacağı için değişen bir şey olmayacak. Tek başına iktidar olamayacaklarına göre yine koalisyon krizleri yaşanacak. O yüzden bu işin kökten değişmesi gerekiyor…

Emirali Babahan:

Ülke siyasetinde yaşanan her türlü olay ve gelişmeye artık alıştık. Siyasetle çok fazla ilgilenen birisi değilim ancak sürekli kavga ediyorlar ve halkın yararına çalışmalar üretmiyorlar. Sürekli olarak kendi aralarında Meclis’te kavga ediyorlar ve bekleyen işlere kimse bakmıyor. Hayat şartları her gen gün zorlaşıyor ancak halkın oyları ile oralarda olanlar halkın yaşadığı sıkıntıları görmezden geliyor. Yarın bir seçime gidilse bu sorunların düzeleceğine hiç inanmıyorum. UBP gelir aynı CTP gelir aynı o yüzden hiç ümidim kalmadı. Tek başına iktidar olamayacaklarına göre koalisyon kavgaları devam edecektir…

Musa Kazım Atlı:

Ülke siyasetinde şu anda sadece koltuk kavgaları yaşanıyor ve halk kimsenin umrunda değildir. Meclis’te sürekli kavga ediyorlar ve halkın oylarıyla oraya gelenler halkın yaşam şeklinin zorluğunu görmezden geliyor. Bugün bir seçim olsa değişen bir şey olmayacaktır çünkü ekonomisi dışa bağlı ve kendi ayakları üzerinde duramayan bir KKTC var…

Cevdet Kasaphoca:

Ülke siyaseti çok kötü ve kendi iradesi dışında seçimleri olan bir ülkedir. Meclis’te yaşanan olaylardan kesinlikle memnun değiliz ve bu kavgaların artık son bulmasını istiyoruz. İktidarda olan parti bile durmadan kendi içindeki bakanları değiştiriyorsa istikrarlı olmadıklarını gösteriyor. Bugün bir seçim olsa bir yenilik ve değişim olacağına çok fazla inanmıyorum. Nüfusunu bile bilmeyen bir ülkede yaşıyoruz. Seçimlerde de çıkar ilişkileri doğrultusunda oy verildiği için hayır edemiyoruz…

Gönül Gürkan:

Ülke siyasetinde yaşanan olaylar tam bir rezalettir. Siyasilerde ciddiyetsizlik var ve istikrar yoktur. Hepsi Meclis içinde tartışıyor ve halkın yararına çalışmıyorlar. Bugün bir seçim olsa kimseye oy vermem. Bir değişim bir yenilik olacağına inanmak istiyorum ancak çok umutsuz ve çaresiziz…

Arife Dirensoy:

KKTC siyasetinde yaşanan olaylar kesinlikle bizleri siyasetten soğuttu. Sürekli tartışmalar oluyor ve halkın yararına kimse çalışma yapmıyor. Bugün bir seçim olsa umudumuz bu sistemin ve siyasilerin değişmesi ve yeniliklerin yaşanması yönündedir. Halkın ve ülkenin yararına çalışacak gerçekten iş yapacak kişilerin o yerlerde olmasını diliyoruz…

Aziz Erbekir:

Ülke siyasetinde yaşanan olaylar ve tartışmalar doğru değil ve bizleri huzursuz ediyor. Öyle bir hale geldiler ki artık cebimizdeki parayı nasıl kapacaklarının planını yaptıklarını düşünür olduk. Güney Kıbrıs’a bakıyoruz ne güzel bir yönetim ve sistem, buraya bakıyoruz içler acısı bir durum. Halkın sorunları ile ilgilenen kimse yok ve ne ülke için ne de halk için çalışmıyorlar. Bugün bir seçim olsa yine aynı fatura olacağını değişen bir şey olmayacağını siyasi kavgaların daha da artabileceğini söylemek istiyorum. Halkın da hatası var çünkü oy vermeye giderken herkes şahsi çıkarlarını düşünerek oy veriyor. Bu sistemin kırılması ve değişmesi belki daha iyi bir sonuç meydana getirecektir…