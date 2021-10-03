Sesler yükseliyor

Ömer KADİROĞLU

İki Toplumlu Teknik Komitenin, karşılıklı geçişlerde ‘Çift aşılılar’ için PCR veya Antijen test zorunluluğunu kaldırması sonrasında, kuzey ile güney arasındaki geçişlerde ciddi artışların olduğu görüldü.

Diyalog muhabirinin dün Metehan ve Lokmacı kapılarında görüştüğü Kıbrıslı Türk ve Rumlar, kapıların yetersizliğine dikkat çekti. Bazı fanatik çevrelerin engelleme girişimlerine aldırmadan yeni kapıların açılması gerektiğine dikkat çeken Arasta esnafı, yetkililere de “buraları sık sık denetleyin ve yaşanan sıkıntıları gözlerinizle görün” diyerek seslendi.

Sıkıntıların yerinde tespit edilmesi sonrasında Rum yetkililerle temasa geçilmesini ve geçişlerin kolaylaştırılmasını isteyen Arasta esnafı “bu konu üzerine eğilmeleri halinde hepimizin ekonomik durumu düzelecek” diyor.

Metehan’dan geçiş yapan araç sürücüleri ise özellikle Rum sınır kapısında muhaceret memurlarının çok ağır işlem yapmasından şikayet etti ve bu sıkıntıyı aşmak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum lideri Nikos Anastasiadis’i telefonla aramasını önerdi.