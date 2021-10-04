Barış sürecinde deneyimli

Birleşmiş Milletler’in (BM), BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefİ Elizabeth Spehar’ın yerine Kanadalı Colin Stewart ismini önerdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kanadalı Stewart Spehar’ın Yerine” başlıklı haberinde BM’nin, Spehar’ın yerine daha önce Avustralyalı Melissa Parke’ın atanmasını önerdiğini, Türk tarafının ise bunu ret ettiğini savunarak, BM’nin şimdi de Colin Stewart ismi üstünde durduğunu belirtti.

Rum tarafının, Stewart’ın atanmasına yeşil ışık yaktığını belirten gazete, ancak konu hakkında Türk tarafının tutumunun ise şu ana kadar bilinmediğini yazdı.

Gazete dikkat çekici noktanın ise, Colin Stewart’ın şu anda Batı Sahra’da, Spehar’ın atandığı yerde görev yaptığını, bir diğer deyişle bunun bir nevi görev değişikliği olacağını belirtti.

Colin Stewart’ın, barış ve güvenlik süreçlerinde 25 yılı aşan bir tecrübeye sahip olduğunu belirten gazete, Stewart’ın Afrika Birliği, Doğu Timor, Gazze Şeridi gibi yerlerde görev yaptığını yazdı.

Habere göre görev değişikliğinin yıl sonundan önce yapılması bekleniyor.

Türk tarafının Parke’nin atanmasını “ret etmesi” nedeniyle Spehar’ın görevi de o zamana kadar uzatıldı.

İki ay zorunlu uzatma

Öte yandan Simerini gazetesi, Kıbrıs sorununa ilişkin “özel temsilci” atanması konusunda yaşanan karışıklığın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi atanması konusunda da zorlukların yaşandığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Türk tarafının, Antonio Guterres’in önerilerini reddetmesinin ardından BM’nin Elizabeth Spehar’ın görev süresini iki ay daha uzatmak zorunda kaldığını belirtti.