‘Yakında temeli atılacak’

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Gazimağusa’da düzenlenen “Gazimağusa Buluşması”nda, bölgede yaşayan gençler için sosyal konut projesi müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte katıldığı toplantıda konuşan Üstel, uzun yıllar aradan sonra sosyal konut projelerinin yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu döneminde ilk kez hayata geçirilen sosyal konut projesinin, 27 yıl sonra yeniden başlatıldığını hatırlatan Üstel, “Gazimağusalı gençlerimize buradan müjde veriyorum. Mağusa’da sosyal konut projesinin yeri belirlendi, tüm çalışmalar tamamlandı. Yakında temelini atacak ve lansmanını yapacağız” dedi. Üstel, sosyal konut projelerinin gençlerin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceğini ifade ederek, hükümetin öncelikleri arasında konut projelerinin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

UBP’nin imzası her projede var

Başbakan Üstel konuşmasında, UBP’nin geçmişten bugüne halka hizmet anlayışıyla çalıştığını belirterek, “27 yıl önce başlatılan ilk sosyal konut projesi Onursal Başkanımız Dr. Derviş Eroğlu döneminde gerçekleşmişti. Bugün de biz aynı anlayışla çalışıyoruz. Hangi projeye bakarsanız bakın, altında UBP’nin imzası vardır. Mağusa’da ilk üniversitenin temeli de yine UBP döneminde atıldı. Bugün DAÜ, ülkenin gurur kaynağıdır” diye konuştu. Üstel ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da geçmişte Maliye Bakanı olarak birçok projeye imza attığını hatırlatarak, “Bugün tamamlanan projelerin temeli, o dönemde atılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa’ya yapılan hizmetler

Üstel, Gazimağusa’da son dönemde hayata geçirilen hizmetleri de anlattı. Maraş bölgesinde artan nüfus nedeniyle yeni bir sağlık merkezi açıldığını, Gazimağusa Limanı’nın yıllarca susuz bırakıldıktan sonra Türkiye’den gelen suyla buluşturulduğunu ve bölgedeki altyapının tamamen yenilendiğini söyledi. “Kim ne derse desin, biz icraatımıza bakarız. Durmak yok, hizmete devam edeceğiz” diyen Üstel, Gazimağusa’nın geleceği için yeni projelerin de sırada olduğunu kaydetti.

19 Ekim birlik ve beraberlik günüdür

Konuşmasının sonunda yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Üstel, “Önümüzde bir sınav var. Bu sınav; vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıkma sınavıdır. 19 Ekim bir hesaplaşma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür. Ersin Tatar’ın kazanması, KKTC’nin kazanmasıdır” dedi.



