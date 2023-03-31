Başarısı takdir topladı

Avrupa Birliği (AB) kalite programı kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) Sertifikası almaya hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk süt ve süt ürünleri üreticisi Gülgün Süt Mamülleri’nin başarısı takdir edilirken, dün ilk olarak Tarım Bakanı, Ekonomi Bakanı, Sanayi Odası Gülgün Süt Mamülleri'ni ziyaret etti.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, PDO’lu hellim ihracatı için gerekli hazırlıkları 2023 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomi, Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, PDO’lu hellim üretimi için sertifikasyon sürecini tamamlayan Gülgün Süt Mamülleri Ltd.'i ziyaret eden

Oğuz, imalathanelerin yanında hayvan hastalıkları ile hayvan sağlığı süreçlerinin de denetimden geçmesi gerektiğini kaydetti.

Oğuz, PDO’lu hellim ihracatının üç bacağının bulunduğunu, PDO’ya uygun imalat için alınan sertifika yanında, hayvan hastalıklarının eradike edilmesi ve hayvan işletmelerinin belli standartlara getirilmesinin bulunduğunu anlattı.

Oğuz, hayvan hastalık oranın yüzde 0,11’e düştüğünü, hedeflerinin oranı 2023 sonuna kadar sıfırlamak olduğunu belirtti.

Oğuz, PDO’ya uyum kapsamında 11 çiftliğin, Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirilen denetleme kurumu Bureau Veritas’a denetim için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Amcaoğlu: Daha kolay olacak

Amcaoğlu, Bakanlık olarak, üretim sektörlerini nasıl ileriye taşınır, ihracat hacmini nasıl artırır gayreti içerisinde olduklarını, bu nedenle bu çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, yerli ürünlerin tescili ile ilgili üzerinde çalışma yaptıkların yasal düzenlemenin tamamlanmasıyla, Kıbrıs Türk ürünlerinin tescilinin daha kolay olacağını belirtti.

Kamacıoğlu: Diğer şirketler de bu yolu takip etmeli

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, Gülgün Süt Mamüllerinin, sertifikasyon sürecinde başarılı çıkarak Kıbrıs Türk sanayisinde çıkılabilecek en zirve noktaya çıktığını belirtti.

Kamacıoğlu, sertifikasyon sürecinden başarılı çıkarak Şirketin, ürünlerinin gıda güvenliği açısından ne kadar güvenilir olduğunu da gösterdiğini kaydetti.

Ülke olarak şirket yetkililerine teşekkür etmek gerektiğini ifade eden Kamacıoğlu, diğer şirketlerin de bu yolu takip etmesi temennisinde bulundu.

Erhürman: Mutlu olduk

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gülgün Süt Mamülleri Direktörleri Yunus Betmezoğlu ile Mustafa Betmezoğlu’nu ziyaret ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Erhürman, Gülgün Süt Mamülleri kurucusu Halil Betmezoğlu’nu da tebrik etti.

Erhürman, memleketin içinden geçtiği zor zamanlarda, bir güzel haber duydukları için mutlu olduklarını kaydetti. Erhürman ayrıca, söz konusu başarıdan dolayı gururlandıklarını da ifade etti. Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Betmezoğlu: Anlamı çok büyük

Gülgün Süt Mamülleri Direktörlerinden Yunus Betmezoğlu, Sertifikasyonun anlamının çok büyük olduğunu kaydetti. Sertifikasyon sürecinden başarı ile çıkabileceklerine inandıkları için bu yola çıktıklarını kaydeden Betmezoğlu, PDO’lu hellim ihracatı için bundan sonraki süreci de sorunsuz aşacaklarına inandıklarını söyledi.