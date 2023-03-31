Oktay geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geliyor.

Fuat Oktay, ülkede bulunacağı sure içinde Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek, heyetler arası toplantılara katılacak.

Başbakan Ünal Üstel, katıldığı bir programda, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın KKTC’de bulunacağı süre içinde iki ülke arasındaki mali iş birliği protokolün de yenileneceğini söyledi.

Oktay’ın ziyaretiyle ilgili detayların gün içinde Başbakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

Oktay, İsias Otel'de yaşamını yitiren öğrencilerin mezarlarını da ziyaret edecek

Oktay, Gazimağusa'daki Polat Paşa Camisi'ndeki iftar programında da yer alacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 1 Nisan'da görüşecek Fuat Oktay, Türkiye'den gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden ailelere de ziyarette bulunacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı üyeleriyle Lefkoşa'da buluşacak, Hala Sultan Camisi'ndeki iftar programında KKTC'li vatandaşlarla bir araya gelecek.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023, 09:46