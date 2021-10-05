‘Onur duydum’

Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesinin (AÜ) 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde katılan ve fahri doktora unvanı verilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a cübbesini AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal giydirdi. Tatar, kendisine gösterilen ilgiden onur duyduğunu söyledi.

Yeni dönemin ilk dersini "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Adada Varoluş Mücadelesi" konusunda veren Tatar, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının adadaki egemenlik hakkının en az Rumlar kadar legal olduğunu söyledi.

Yıllardır Kıbrıs'ın Yunan adası yapılmak istendiğine dikkati çeken Tatar, "Bu adada birlikte var olmak, birlikte yaşamak istedik, onların da değerli olduğunu biz her zaman kabul ettik ama maalesef karşılığında onlardan aynı anlayışı görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs'ta federal temelli bir anlaşmayla oyunlar oynanmaya çalışıldığını ifade eden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani diyorlar ki federal temelli bir anlaşma olduktan sonra Kıbrıslı Türkler, onlara göre eşitlik ki bana eşitliği filan yok çünkü dönüşümlü başkanlığı bile kabul etmemişlerdi. Dolayısıyla o federal temelli bir anlaşma esas itibarıyla az sonra bizleri bir azınlık, daha sonra yok oluş ve Türkiye'nin de tamamıyla adadan çekilmesiyle sıfır asker, sıfır garantörlük. Yani 1974 hatta 1960 öncesine kadar bizleri geriye götürecek bir cesaret, bir bencillik; böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim böyle bir şeye 'evet' dememiz mümkün değildir. Türkiye'nin oradaki varlığının sıfıra indirgenmesi, askerinin çekilmesi, dolayısıyla Mavi Vatan'da jeopolitik, jeostratejik, gerek kıta sahanlığında gerek yetki alanlarında, her yerde Türkiye'nin çekilmesiyle bu bölgeyi bir Yunan gölü, bir Rum-Yunan ikilisinin sahip olduğu haklarla donatılmış bir tezgah karşısında sonuna kadar dik durmalıyız. Onun için Kıbrıs, sadece Kıbrıs Türklerinin davası değildir."

Tatar, Kıbrıs'ın milli bir dava olduğuna işaret ederek, Mavi Vatan'da haklarının devamı için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Maraş’ı 230 binden fazla kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Ekim 2020'de açılışı gerçekleştirilen Kapalı Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Tatar, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen basınla buluşma etkinliğinde, "Maraş konusundaki son durum nedir?" sorusu üzerine, Maraş'ın 1974 yılından beri kapalı olduğunu anımsatarak, bölgenin tamamıyla Türk vakıflarına ait olduğunu söyledi.

KKTC sınırları içinde yer alan Maraş'ı ziyarete açtıklarını hatırlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Taşınmaz Mal Komisyonu adında bir kurulumuz var. Kimin mal varlığı varsa oraya başvurulup iade edilmesini istiyoruz. Süreci şu anda sürdürüyoruz. Maraş bölgesini bugüne kadar 230 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu sayı, pandemiye rağmen. Pandemi olmasa ziyaretçi sayısı milyonu bulurdu. Aşılama ve aldığımız tedbirlerle, açılmalarla, kısa bir süre sonra turizm ve öğrenci boyutuyla eski noktaya geldiğimizde o zaman Maraş'a ziyaretler artacak, Maraş daha fazla değer bulacak. O güzelim plaj ve oradaki sosyal tesisler, parklar yaşam bulacak. Uluslararası hukuk bağlamında yavaş yavaş yerleşime açılacaktır."

Ertuğrul Gazi Türbesinde dua etti

Öte yandan Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Tatar, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Alp kıyafetli askerleri selamlayan Tatar, türbenin önünde yapılan saygı nöbeti değişimini izledi, iç bölümde dua ederek Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ersin Tatar, daha sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı olarak böyle bir ziyarette bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

