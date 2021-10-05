Hedefi tek başına iktidar

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, temmuz ayında özel sektöre yönelik 60 milyon TL’lik hibenin ardından şimdi de sektör için 11 milyon TL’lik bir hibe programını uygulamaya koyacaklarını açıkladı.

Önemli hizmetler üreten hükümetin, yaşanan sıkıntılar neticesinde artık sürdürülebilir görünmediğini kaydeden Saner, “Kurultaydan sonra UBP olarak ivedi bir değerlendirme yapacağız ve hedefimiz olan ülkeye hizmet yolunda tek başına güçlü bir iktidar için halkımızdan yetki isteyeceğiz” dedi.

Açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner, dün bir televizyon programına katılarak güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı.

Türkiye ile imzalanan “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde özel sektörün rekabet gücünü ve verimliliği artıran yapısal dönüşüm politikalarının uygulanmasını esas alan bir dizi tedbir geliştirildiğini belirten Saner, ekonomi, turizm ve tarım alanlarında hibeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Temmuz ayında üreticiye, esnafa 60 milyon TL’lik kredi verildiğini hatırlatan Saner, şimdi de 11 milyon TL hibe verileceğini açıkladı.

8 Ekim’e kadar başvuru kabul edilecek

Saner, “Bu kapsamda, 2021 mali yılında Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından Ekonomi Tarım ve Turizm Bakanlıklarımızla 11.000.000.TL kaynak tahsis edilerek, 5 ve 8 Ekim 2021 tarihinde ‘Kısmi Hibe’ programlarımız için proje teklif çağrısı ilanına çıkılması planlanmaktadır. Yarından itibaren başvurular alınmaya başlanacak” dedi.

“Yükseköğrenim ve turizm canlanıyor”

“Salgın sürecinin tüm dünya gibi KKTC bütçesini de olumsuz yönde etkilediğini, ancak aşılama ve açılım programı neticesinde yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin canlanmaya başladığını” anlatan Başbakan Saner, “ülkeye 85 bin öğrenci gelmesini beklediklerini” kaydetti.

Yükseköğrenim için ülkeye gelecek öğrenciler için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Saner, ekonominin canlanması ve esnafa katkı için öğrencileri sağlıklı bir şekilde KKTC’de konuk etmekte olduklarını söyledi.

“Bu hükümet sürdürülemiyor”

Saner, erken seçim konusundaki bir soruyu da yanıtında şunları söyledi:

“CTP ve HP hükümet kurmaktan kaçtılar. Çok makul öneriler sunduk kendilerine ama zorlukları bildikleri için hükümete girmediler. Biz de diğer alternatifleri değerlendirdik ve salgın ortamında ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için gerekeni yaptık. Bu hükümet önemli hizmetler de üretti. Türkiye ile İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü imzalayarak sıkıntılarımızın aşılması yönünde Türkiye’nin desteğini sağladık. Sadece bununla da kalmadık, yarım kalan bazı projelerin bitirilmesi yolunda ciddi, somut adımlar attık.

Ancak, yaşanan sıkıntılar neticesinde bu hükümet artık sürdürülebilir görünmüyor. Kurultaydan sonra UBP olarak ivedi bir değerlendirme yapacağız ve hedefimiz olan ülkeye hizmet yolunda tek başına güçlü bir iktidar için halkımızdan yetki isteyeceğiz. Yapılacak çok iş var. İstikrarlı bir hükümetle bu ülkenin kısa zamanda sorunlarını aşması ve önemli bir kalkınma sürecine girmesi mümkündür.”