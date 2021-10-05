Birer can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 57'si yerel toplam 74 pozitif vakaya rastlandı, 61 hasta taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta da bir kişi Covid-19'dan öldü, 117 yeni vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalardan dördünün yurt dışından geldiği, 13’ünün daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi. 57 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 24’ü Lefkoşa, 18’i Girne, 11’i Gazimağusa, 3’ü İskele, 1’i ise Güzelyurt bölgesinden.

KKTC’de bugüne kadar toplam 3.004.430 test yapıldı, toplam 19 bin 848 vakaya rastlandı, 18 bin 899 kişi ise taburcu edildi.

Tedavisi devam eden toplam 870 kişiden 5’i yoğun bakımda, 50’si Pandemi Merkezinde, 815 kişi ise Merkezi Karantinada bulunuyor. Bugüne kadar 81 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, ülke genelinde dün 3 bin 507 doz aşı uygulandı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 528 bileklik takıldı, bin 17 bilekliğin de takibi sonlandırıldı.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 7 bin 851 olarak açıklanırken, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısının ise 59 bin 968 olduğu belirtildi.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta bir kişinin Covid-19'dan öldüğü son 24 saatte yapılan 63 bin 823 testle 117 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölü sayısı 555’e, vaka sayısı ise 120 bin 615’e yükseldi.