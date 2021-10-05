Geriye iki kişi kaldı

Gönyeli’de M.D. isimli 32 yaşındaki erkek şahsın evini basan dört kişiden biri olan Mahmut Umarlar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlının suç ortağı olan İbrahim Uçar da geçtiğimiz hafta cezaevine gönderilmişti.

Duruşmadaki iddiaları aktaran polis, Mahmut Umarlar’ın iki kişiyle birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gönyeli'de bulunan M.D.’ye ait ikametgâha izinsiz girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların oturma odası içerisinde M.D.’yi ittiğini, yatağa düşmesine sebep olduktan sonra darp ettiklerini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların M.D.’nin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlıların yere düşen telefonun ekranının kırılmasına sebep olduklarını, pantolonunun cebindeki 2 bin 100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini açıkladı.

Zanlının Lefkoşa bölgesinde tespit edilip derdest tutuklandığını ifade eden polis, suç ortağı olan İbrahim Uçar’ın cezaevine gönderildiğini ve halen aranan iki kişi olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi.