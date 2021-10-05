Uzlaşı sağlandı

Ömer KADİROĞLU

Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, sektörde yaşanan sıkıntılarla ilgili yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlandığını söyledi. Tilki, bazı çözümler üretildiğini; öğrencilerin mağduriyetlerinin giderileceğini ifade etti.

Pandemi nedeniyle yeni tüzüklerin yapılamadığını, yabancı uyruklu kişilerin muhaceretlerinin bitmesi nedeniyle sınava giremediğini ifade eden Tikli, yetkililerle yaptıkları görüşmede sorunları gündeme getirdiklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan Tilki, hem Ulaştırma Bakanlığı kanadının hem de kendilerinin bir adım geri atması nedeniyle çözüm üretildiğini dile getirdi.

Sorunlar çözüldü

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürü’yle yaptıkları görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade eden Emirzade Tilki şunları söyledi.

“Tüm dünyayı saran salgın nedeniyle 4 aylık bir kapanma süreci yaşadık. Bunun sonrasında yeni tüzüklerin yapılmaması ve eski tüzüklerin de devam edememesi nedeniyle meclis önünde eylem yaptık. Yaptığımız eylem neticesinde bize bir paket sundular ancak üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bir paket makarna bile almadık. Böyle bir durum söz konusu iken şoför okullarının siyasilere olan güveni azaldı. Müfettiş eksikliği nedeniyle yaşanan bir takım sıkıntılar sanki de sorun şoför okullarındaymış gibi gösterildi. Bazı prosedürler yerine getirmeye çalıştılar ancak ben buna karşı çıktım. Bakanlık müdürü bizden liste istedi ve sınav koyacağını söyledi. ‘Liste getirmeyenlere sınav koymayacağız’ açıklamaları bizleri iyice çileden çıkardı. Biz eylem kararı aldık ancak Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürü’yle yaptığımız görüşme uzlaşıyla sonuçlandı. Bu nedenle eylemden vazgeçtik.

Bu uzlaşı çerçevesinde her iki taraf da bir adım geri atarak bazı konularda anlaşma sağlanmasına neden oldu. Müfettiş sıkıntısının ek mesailerle çözülmesi bizlerin de yarasına merhem olacağı inancındayım. Yabancı uyruklu kişilerin muhaceretlerinin bitmesi nedeniyle sınava girememe durumu söz konusuydu ancak bunu şimdilik ortadan kaldırdık. Ek mesailerin çözülerek daha fazla sınav konulması durumunun kaldırılması sağlandı. Bu anlaşmalar sonrasında anlaşılan noktalarda bir tıkanıklık olur ise sorumluluk Trafik Daire Müdüründe olacaktır ve ondan bir açıklama istenecektir. Sanırım şimdilik yaşanılan sıkıntılar alınan kararlarla çözüme kavuşturulmuştur.”