İçtüzük bile çaresiz!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplanamadı. Toplanma denemesi yapmayan Genel Kurul, Meclis Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre günün devamında da toplanmayı denemedi.

Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Meclis Başkan Vekili Armağan Candan, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclis Grubu’nda alınan karar doğrultusunda CTP milletvekilleriyle birlikte Meclis’e girmediğini ancak en yaşlı üyeye toplantıyı açma talimatı vermesine rağmen bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekâlet ettiğinden, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Cumhurbaşkanı dönünceye kadar Meclis Başkan Vekili görevini yürütüyor. Bu nedenle Genel Kurul toplantısına başkanlık etme yetkisi de Candan’da bulunuyor.

Armağan Candan, böyle bir durumda Meclis’in bir sonraki toplantısını ne zaman yapacağı konusunda bir netlik olmadığını ifade ederek, bu konuda içtüzükte herhangi bir madde bulunmadığını söyledi.

Durumun sürdürülebilir olmadığını belirten Candan, en erken zamanda seçime gidilmesinin şart olduğunu ifade etti. Candan “Böyle devam etmek toplum adına zaman kaybından başka bir şey değildir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1 Ekim’deki törensel toplantıyla yeni yasama yılının açılışını yapmıştı.