“Seçimler Nisan’dan önce yapılabilir”

Uzun yaz tatili sonrasında dün nisap sağlanamadığı için toplanamayan Meclis’in bir an önce seçim kararı alması bekleniyor. tv2020’ye konuşan iktidardaki UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu “Erken seçimlerin Nisan ayında yapılmasını önermiştik ama bu tarih Ocak, Şubat veya Mart da olabilir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da seçimlerin bir an önce yapılmasına destek verdi. Muhalefet liderleri seçim tarihinin belirlenmesinin yanı sıra seçim yasasının değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Parti başkanları tv2020’ye konuştu

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, erken seçim olmasını istediklerini ifade ederek, “Parti grup kararımız var” dedi.

Hasipoğlu, “3 Nisan 2022 tarihini onayladık. Meclis komitesinden de geçti ancak yasallaşması lazım. Fakat Meclis açılmadığı için yasallaşmadı” şeklinde konuştu. Muhalefete çağrı yapan Hasipoğlu, şunları söyledi:

“Meclisi yasalara aykırı bir şekilde açmazlarsa erken seçim tarihi de belirlenmez. Acaba muhalefet mi erken seçim istemiyor anlamadım. İlla 3 Nisan olmasın Ocak, Şubat veya Mart olsun ama bunu Meclis’te tartışmamız lazım. Çağrımdır gelin Meclisi açın, konuyu tartışalım.”

Hasipoğlu, önemli yasaların beklemede olduğunu, Meclis açılması için onaylanmadığını da dile getirdi.



Erhürman: En kısa sürede seçim olmalı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise Hasipoğlu’nun erken seçimle ilgili açıklamalarını eleştirdi. Muhalefetin birkaç kez erken seçim tarihi belirlenmesi için çağrı yaptığını ancak UBP’nin dikkate almadığını ifade eden Erhürman şunları söyledi:

Hasipoğlu, ‘Onay bekleyen önemli yasalar vardı’ dedi. Eğer geçtiğimiz Haziran’da hükümet nisabı sağlayabilseydi bu yasalar geçecekti.

Meclisi 24 saat sonra açsaydınız yine yasaları geçirebilirdiniz. Ancak gelecek pazartesiye ertelediler.

Ayrıca Hasipoğlu, “Muhalefet seçim istemiyor” dedi. Aylarca seçim tarihinde uzlaşı için çağrı yaptık ancak muhalefeti dışlayan bir komite kurdular ve 3 Nisan tarihini belirlediler. Bizim erken seçim tarihiyle ilgili önerilerimizi değerlendirmediler.”

Erhürman, en kısa sürede erken seçim yapılması gerektiğini ifade ederek, “Ölü gözünden yaş beklenmez. 60 gün içerisinde seçime gitmeye hazırız. Bir an önce gitmeleri herkesin hayrınadır. Yaşadıklarımız açık bir şekilde bunu gösteriyor” dedi.

Erhürman, erken seçim tarihiyle ilgili UBP’den gelecek bir önerinin parti grubunda kabul edilmiş olması gerektiğin aksi takdirde dikkate almayacaklarını ifade etti.

Özersay: Hükümet bitti

HP lideri Özersay da, hükümetin Meclis’in desteğini yitirdiğini ifade ederek, “Meclis desteğine sahip olmayan hükümet çoktan ruhunu teslim etti ancak defin işlemi yapmıyor. Hükümet öldü ama bunu söylemek istemiyor. Çünkü kurultaya giderken başbakan olarak girmek istiyor. Hükümet bitmiştir kimse söylemeye cesaret edemiyor” şeklinde konuştu. Özersay, şöyle devam etti:

“Bu hükümet ülkeyi Nisana kadar götüremez. Meclisi çalıştıramıyor, ayrıca ülkeye fayda vermiyor aksine zarar veriyor. Neden halka zarar veren bir hükümete destek verelim ki.

Ocak veya başka bir tarih önerileri varsa bir grup kararıyla gelsinler değerlendirelim.

Bütçenin ve temel yasaların Meclisten geçmesi için nisaba destek verelim sonra seçime gidelim.

Eğer bir düşünceleri varsa otursunlar parti olarak karar alsınlar ya da kurultaydan sonra bir karar alsınlar.”

Arıklı: En doğru yol

“Restleşerek köprüleri atmak doğru değil” diyen YDP Genel Başkanı Arıklı ise şunları söyledi:

‘Meclisi açamıyorsanız istifa edin’ diyorlar. Azınlık hükümetleri dünyada var. Ya azınlık hükümeti istifa eder ya da muhalefet gensoru verir hükümeti düşürür. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçim yapılması gerektiğini söylemiştim. Güçlü bir hükümet kurulmalıdır. Pandemi, kurultay süreci vs. Bu noktadan sonra muhalefetle uzlaşı arayışına girildi. Seçim tarihi belirlenecek, elzem yasalar ve bütçe geçirildikten sonra seçim yapılacak. UBP de belli bir noktaya geldi. Ocak veya Şubat ayı olabilir. Bir anca önce seçim tarihinde uzlaşmamız lazım. En doğru yol budur.”

Ataoğlu: Ekonomiyi de düşünelim

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da “DP olarak en erken zamanda erken seçimin olmasını istiyoruz. Erken seçim kaçınılmazdır. Ancak ülke ekonomisi ve ülke sağlığını da düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Özyiğit: Seçime hazırız

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise aylar önce üç muhalefet partisinin 29 Ağustos’u önerdiğini ancak dikkate alınmadığını ifade ederek, “Eğer 3 Nisan’da ısrarcı değillerse gelsinler hep birlikte tartışalım ve yeni bir tarih belirleyelim. Ayrıca seçim yasası da ele alınmadı. Eğer niyet varsa önce seçim tarihi belirleyelim sonra yasayı… TDP halkın iradesinin sandığa yansıması taraftarıdır. Halkın iradesinin sandığa yansıdığı bir yasal çalışma yapılacaksa TDP vardır. Nisan’dan önce olacak seçime hazırız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2021, 10:16