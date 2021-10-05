Şikayetim var kaderden yana

Suna ERDEN

Sahte PCR testleriyle ülkeye giriş yapmaya çalışırken, Ercan Havaalanı’nda tespit edilen ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un orkestra ekibi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin, Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Onur Özelçağlayan, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya kısa süreli hapse mahkum edildi.

Mahkeme, orkestra şefi Onur Özelçağlayan’ı 45 gün, diğer sanıkları ise birer ay süreyle hapse mahkum etti.

Mahkeme ayrıca orkestra ekibini Sağlık Üst Kurulu karalarına aykırı olarak ülkeye girişinin sağlanmasıyla ilgili de soruşturma başlatılması emri verdi.

Aksun: Birinci dava 10 yıl hapis öngörüyor

Mahkeme Başkanı Aksun, sanıkların ‘sahte resmi belgeyi tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs’ suçlarından yargılandıklarını söyledi. Sanıkların işlediği suçların ağır olduğunu, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme suçunun 10 yıl hapis öngördüğünü ifade eden Aksun, resmi evrak sahteciliğinin doğrudan kamu düzenini bozucu nitelikte olduğunu dile getirdi. Başkan Aksun, sanıkların tedavüle sürdükleri belgelerin ise, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve ülkeye girebilmek için Ercan Havalimanı’nda sunulan PCR sonuçları olduğunu belirtti.

Aksun, Covid-19 salgınının dünyanın ortak gündemi haline gelmiş ve tüm insanlığın sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını söyledi.

Testlerin sahte olduğu ortadaydı

Başkan Aksun, tüm dünya ülkelerinin bu salgın hastalık ile mücadele kapsamında kurallar koyduğunu ve toplum sağlığını korumaya çalıştığını, KKTC’nin de bu mücadele içinde yerini alarak bazı kurallar belirlediğini ifade etti.

Aksun, bu mücadele kapsamında, sağlık üst kurulu kararlarına göre, ülkeye Türkiye Cumhuriyetinden (Turuncu Tablo) giriş yapacak kişilerden yolculuk öncesi 72 saati kapsayan negatif PCR sonucu talep edildiğini belirtti.

Aksun, sanıkların ise verilecek konserde hazır bulunmak için ülkeye gelmeyi amaçlarken PCR testi yaptırmadıkları halde bu testi yapılmış gibi gösteren sonuçları görevli memurlara sunarak tedavüle sürdüklerinin altını çizdi.

Aksun, testlerin sanıkların KKTC'de bulunmadıkları bir tarihte yapıldığının görüldüğünü belirtti.

Test yapacak vakitleri vardı

Başkan Fadıl Aksun, “Testler 26.08.2021 tarihinde yapıldı. Sanıklar bu tarihte ülkede değildi. Sanıklar adada olmadıkları bir tarihte sanki burada test yaptırmış negatifli sonuçlu belgeleri görevli memura sunmaktan imtina etmeliydiler. Yolculuktan takriben 36 saat öncesine ait test sonuçlarının temin edilmesi bu etkinliği düzenleyenlerin PCR mükellefiyetinden haberdar olduklarını ve yolculuk öncesi test yaptıracak yeterli süreleri bulunmasına rağmen sahte evrak temini yoluna gittiklerini göstermektedir” dedi.

Aksun karara şöyle devam etti:

Ancak sanıkların etkinliğin düzenlenmesinde rolleri olduğu yönünde olgu bulunmamaktadır.

Ülkemizi ziyaret eden herkesin kamu düzenimize uyarak konan kurallara uyması gerekir. Kaldı ki, sanıkların halka açık bir etkinlikte bulunmak için ülkemizde bulunmaları bu tespitimizin önemini arttırmaktadır. Tümünün çift doz aşılı olduğunu gördüğümüz sanıklara ilgili tarihte yayınlanan Sağlık Üst Kurulu kararlarına rağmen, karantinasız geçiş için yolculuk öncesi son 72 saati kapsayan negatif PCR sonucu sunulması gerekirken havalimanından alınarak özel bir hastanede ne amaçla teste tabi tutulduğu anlaşılmış değildir. Bu yönde bir uygulamaya gidilmesi ancak devlet yapısı altında verilebilecek bir kararla mümkündür. Sanıkların bu hususta bir kusurları olmamasına rağmen sanıklara bu kurala aykırı ve istisnai bir uygulama yapılması ise şüpheli bir durum olup soruşturmaya tabi tutulmalıdır.”

Organize işlendi

Başkan Fadıl Aksun, sahte evrakların KKTC Sağlık Bakanlığının sisteminden çıktığını ve sanıkların ilgili tarihte ülkede olmadıklarından evrakların sahtelenmesi sürecine dahil olmadıklarının anlaşıldığını belirtti.

Başkan Aksun, sahte evrakları, orkestra üyelerine gönderen sanık orkestra şefinin rolünün de diğer sanıklardan daha ciddi olduğuna değindi.

Aksun, orkestra şefinin belgeleri diğer sanıkların telefonuna göndererek, suç işlemesine vesile oluşunu ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Aksun, “Sanıkların Sağlık Üst Kurulu kararlarına aykırılık teşkil eder şekilde ülkeye alınmış olmalarının da soruşturulmaksızın göz ardı edilmesi mümkün değildir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hafifletici sebeplere rağmen huzurumuzdaki sanıklara kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza vermemiz elzemdir” dedi.

Soruşturma emri verdi

Başkan Fadıl Aksun, orkestra şefine 45 gün, diğer tüm sanıklara birer ay hapis cezası verdiklerini ayrıca sanıkların Sağlık Üst Kurulu kararlarına aykırı olarak ülkeye giriş yapmalarıyla ilgili soruşturma başlatılmasına emir verdi.