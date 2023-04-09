Ülke yönetimine önemli mesaj

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ-Serdar ŞENGÜL

Lefkoşa’nın tarihi Arasta çarşısı dün yine hareketli bir gün yaşadı. Lokmacı Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan turistlerin doldurduğu çarşıda kimisi alışveriş yaptı; kimisi cafe ve restoranlarda vakit geçirdi.

Havanın güneşli olması nedeniyle yüzlerce turist şortlu kıyafetlerle Kuzeye akın etti. Bölge esnafı mutluluğunu dile getirirken, tek kuruşluk reklam yapmadan Kuzeye gelen turistlerin çarşıyı canlandırdığını ve hemen herkesin para kazandığını söyledi.

Geçişlerde en önemli sorunun muhaceret kontrolü olduğunu belirten esnaf, özellikle hafta sonlarında geçenlerin sayısı arttığı için sınır kapısında uzun kuyrukların oluştuğuna dikkat çekti. Diyalog muhabirinin “başka ne tür şikayetleriniz vardır” sorusuna ise Arasta esnafı “geçişleri rahatlatsınlar ve elektrikleri kesmesinler. Başka hiçbir şey istemeyiz” yanıtını verdi.

Diyalog’a konuşan esnafın görüşleri şu şekilde oldu:

Ne dediler?..

Bünyamin Yüksekbaş:

“Arasta esnafı olarak elektrik kesintilerinin normal olmadığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz günlerde biz çarşı esnafı olarak burada mağdur edildik, ciddi maddi zararımız oldu. Devletin de maddi kaybı oldu. Bizler hem vergi veriyoruz, hem de elektrik paramızı ödüyoruz. Eylem yaparken ve elektrikleri keserken esnafın durumunu düşünmelerini istiyoruz. Bu turistler bizden hizmet bekliyor.

Mahmut Şanlıtürk:

“Ben kuyumcuyum ve elektrikler kesilince bizim özel asansörlerimiz var bunlar zarar görüyor. Üstelik burası kuyumcu güvenlik açısından da elektriksiz olmaz. İnanın kesinti olduğu zaman sabaha kadar nöbet tutuyorum. Böylesi bir yaşam tarzı olamaz. Elektrik olmazsa hayat olmaz, iş olmaz, ülkemize kimse gelmez. Buna ve kapılarda geçişlere iyi bakalım.

Salih Doktoroğlu:

“Dükkanımın kapısı elektrikli akşam 19.00 gibi elektrikler gidince kapımızı kapatamadık ve ben arabamın içinde oturup nöbet tutmak zorunda kaldım. Sonrasında arkadaşlar jeneratörden elektrik verdi de kapıyı kapatabildik. Turistlere karşı daha iyi hizmet vermek için kapılarda geçişler rahatlaması ve elektrik kesintisi olmamalıdır. Yeter artık.”

Ömer Cabacaba:

“Ben uzun yıllardır burada esnaflık yapıyorum her türlü zorluğu da, güzel günleri de Arasta’da yaşadım. Ancak gerçekten 21’nci yüzyılda biz Rumlara ve turistlere bu çarşıda ortaçağı yaşatıyoruz. Gerçekten nasıl bir ülkedeyiz bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Devlet çözemiyorsa bu elektrik konusunu herkes kapatıp evine gitmeli demektir. Artık halkın sabrı gerçekten kalmadı bunu söylemek istiyorum.”

Hasan Hançerli:

“Bakıyoruz turist yağıyor ama o anda elektrikler kesiliyor. Müşteri bize geliyor ama pos cihazlarımız çalışmıyor. Bu durumda satış yapamıyoruz. Hem bizler kaybediyoruz hem devlet kaybediyor. Gelen turistlerin ve Rumların yanında mahcup oluyoruz. Bu çağda elektrik kesintisi ne demek?..

Çare bulmalarını istiyoruz.”

Ali Saygın:

“Böyle bir çağda bu yaşadıklarımız normal olmadığı gibi ziyaretçiler ve turistlere de mahcup oluyoruz Ne yazık ki; hükümet ve sendikalar arasındaki uzlaşmazlıkların, sürekli eylemlerin bedelini bizler ödüyoruz. Sık sık aynı durumları yaşıyoruz ve artık buna ‘dur’ denmesini istiyoruz. Savaşta olan Ukrayna bile şu an aydınlık yani onlarda elektrik var ama bizde sürekli kesiliyor.”

Oktay Özuçar:

“Ben 25 yıldır teneke ve torna işleriyle uğraşıyorum bütün işlerimiz aksadı, inanın turistlere yetiştireceğimiz işlerimiz de aksadı. Zararımız da böylesi bir ekonomi ortamında çok büyük. Bize yapılmış en büyük saldırı diye düşünüyorum bu kesintileri.”

Cuma Gürler:

“Tam 30 yıldır buradayım ve elektrik sıkıntısının bu kadar uzun bir sürede çözülmediğini gördükçe üzülüyorum. Turist kendiliğinden geliyor ama bizler hem kapıda bekletiyoruz, hem de elektrik kesintileri yüzünden hizmet veremiyoruz. Yazık oluyor bu ülkeye.”

Kemal Ali:

“Bandabulya’da esnafım ve ne yazık ki 21. yüzyılda turistlere rezil oluyoruz. Kıbrıslı Türklerin bu duruma düşmesi bize yakışmıyor yetkililer gerekeni yapsın ve kesintilere sebebiyet verenlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz.”