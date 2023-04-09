Dikkat tüp hırsızı var

Lefkoşa Metehan Sosyal Konutları Bölgesi’nde ikamet eden bir vatandaş, yaşanan tüp hırsızlığını sosyal medya hesabından videolu bir şekilde paylaştı. Vatandaş, ‘hırsızın evinin bahçesinde bulunan tüpü büyük bir rahatlıkla çaldığını’ söyledi.

Evinin bahçesine hırsız giren vatandaş, yaptığı paylaşımda, hırsızın çok rahat hareket ettiğini ifade ederek, “Kendi evine girercesine bir rahatlıkla bahçede bulunan tüpü motor ile çalma cesaretinde bulunuyor” dedi.

“4 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa'da bulunan evimizin bahçesinden gayet kendi evine girercesine bir rahatlıkla bahçede bulunan tüpü motor ile çalma cesaretinde bulunuyor. Motor gri veya beyaz renktir. Bu şahsın tutuklanması adına gören kişiler lütfen polise şikayette bulunsun. Herkes bu gönderiyi paylaşırsa şahıs daha hızlı bulunur.”