Fikirleri yaşayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Özker Özgür’ün 18’inci, Zehra Özgür’ün ise 15’inci ölüm yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen anma törenine, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, belediye başkanları, Özgür ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreni, “toplumsal var oluşa, eşitliğe, demokrasiye, barışa, hoşgörü kültürüne ve ifade özgürlüğüne katkısı olan kaybedilen tüm değerler ve Şampiyon Meleklerin” anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı, ardından konuşmalara geçildi.

Konuşmaların sonrasında Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Miroğlu’nun vedasının 18'inci dönümü

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakan Salih Miroğlu 18’inci ölüm yıl dönümünde, Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, belediye başkanları, sendika başkanları, Salih Miroğlu’nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Dua okunmasıyla başlayan törende daha sonra konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Miroğlu’nun kabrine karanfiller bırakıldı.