Tahliyeler sürecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle yürütülen operasyonla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçen, aralarında engelli, yaşlı, çocuk ve kadınların da bulunduğu Türkiye ile KKTC vatandaşı 100 kişiden oluşan bir kafile daha ülkenin başkenti Kahire'den yapılan THY seferiyle İstanbul Havalimanı'na götürüldü.

Türkiye ve KKTC vatandaşlarını havalimanında Dışişleri Bakanlığı ile AFAD yetkilileri karşıladı.

Terminal çıkışında gazetecilere açıklama yapan Abdullah Coşkun, Türkiye'ye ulaştıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Abir Sahmud ise 45 gün boyunca çok acı şeyler gördüklerini anlatarak, "Ateş, bombalama hiç durmadı. Müslümanlar, bütün dünya bizi duysun, hissetsin diye çok bekledik ancak kimse bizi duymadı, hissetmedi. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. İlk günden itibaren bizi çıkaracaklarına dair umut verdiler. Sonunda Allah'ın izniyle çıkabildik. Başkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki bütün arkadaşlarım her gün, her gece bana yazdılar, 'Hayatta mısınız?' diye." ifadelerini kullandı.

Yolculardan 12 yaşındaki Maria Sahmud da geride kurtarılmayı bekleyen milyonlarca Filistinlinin olduğuna dikkati çekerek, "Yemek ve su bulamıyorduk. Çok şükür ki Türkiye'deyiz." diye konuştu.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla havalimanından ayrılırken, KKTC vatandaşları ve ikamet yeri başka iller olanlar ise tahsis edilen otobüslerle AFAD tarafından yerleştirilecekleri otellere götürüldü.

Düzenlenen tahliye operasyonları ile bugüne kadar yaklaşık 350 Türkiye ve KKTC vatandaşı yurda yerleştirtildi. Gazze'den tahliyelerin devam edeceği öğrenildi.





Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 09:27