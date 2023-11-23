‘Eşimiz değil eşitimiz olmalı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ihbar olarak gelen şikayetlerin sayısına ve adli yardım desteği için başvuran kadınların istatistiğine bakıldığında özellikle pandemiden sonra ciddi bir artış olduğuna dikkat çekti. Gardiyanoğlu, yaşanan artışın bugüne kadar şiddetle mücadele etmek için uygulanan politikaların sürdürülebilir olmadığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, Seher Güneş başkanlığındaki Kamusen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi üyelerini kabul etti. Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de hazır bulundu.

Açıklamaya göre, Gardiyanoğlu konuşmasında, 21. yüzyılda halen kadına şiddetin konuşulmasını bir zül olarak gördüğünü söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasa yapmanın değil yapılan yasal düzenlemeleri somut şekilde hayata geçirmenin önemine vurgu yapan Gardiyanoğlu, sorunun temeline inilmesi ve doğru teşhis konulması gerektiğini belirtti.

Aksi takdirde her yıl 25 Kasım’da aynı söylemlerin yineleneceğini dile getiren Gardiyanoğlu, “Bir eş, bir evlat bir birey olarak paydaş örgütlerimize açık çağrımdır. Gelin bilgi, birikim ve verilerimizi masaya koyalım. Strateji eylem planları, süslü kelimelerle çalıştaylarda, kadına yönelik şiddetle mücadele sloganlarda, ilgili yasalar Meclisin tozlu raflarında kalmasın. Teşhisi doğru koyup soruna neşter vuralım." şeklinde konuştu.

Güneş: Cinsiyet eşitliği benimsenmeli

Komite Başkanı Seher Güneş kabulde yaptığı konuşmada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası’nda KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi olarak Bakan Gardiyanoğlu’nu ziyaret ederek kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili önerilerini iletmek istediklerini söyledi. Kadınların dünyanın her yerinde fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten Güneş, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin müfredata dahil edilmesiyle, çocuk ve gençlerin okul çağından itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemesinin önemine vurgu yaptı.

