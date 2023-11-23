İlk sırada İran

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yabancıların Kuzey Kıbrıs’tan mülk edinmelerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından izlemeye alındığını açıkladı. Fidan özellikle İngiliz, İsrail ve İran vatandaşlarının mülk alımına vurgu yaparken, son 5 yılda İran vatandaşlarının ilk sıraya yükseldiğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu görüşmelerinde Fidan’a, KKTC’de on binlerce dönüm arazinin İsrail ile ilişkili aracılar tarafından alındığı iddiası soruldu. Fidan, “Bu iddialara biz bakıyoruz, bir önceki görevimden itibaren de baktığımız bir konuydu bu” diyerek, iddiaların MİT’in de takibinde olduğunu ifade etti.

Fidan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“2000 yılından bu yana İsrail vatandaşları tarafından yapılmış toplam 200 küsur emlak alım başvurusuyla tüm ülkeler arasında İsrail vatandaşları 12. sırada. Sadece son beş yılda KKTC’de emlak alım başvurusu toplamda 15 bin yani İsrail değil başka ülkelerden. 2000’den bu yana İngiltere birinci sıradaymış, son beş yılda da İran birinci sıraya geçmiş. KKTC’de üçüncü ülke vatandaşlarına taşınmaz mal satışları biliyorsunuz Bakanlar Kurulu onayına bağlı olarak yapılabiliyor veya kiralanabiliyor. Biz Kıbrıs’ı bağımsız bir devlet olarak ve egemen bir devlet olarak tanıdığımız için Kıbrıs yetkilileri nezdinde bu endişelerimizi gündeme getiriyoruz.

Güneyin de gündeminde

Bu arada Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi kuzeydeki Türk mallarının elde tutulduğunu, özellikle Kıbrıslı Rum mallarının satıldığını belirttiği haberinde şu ifadelere yer verdi: “Yarın müzakere masasına oturmamız gerekirse karşımızda muhatap olarak Kıbrıslı Türkler yerine İsraillileri, Rusları, Ukraynalıları ve İngilizleri bulacağız. Bütün bunlar, Başkan Nikos Hristodulidis, mülkiyette ilk söz hakkını mal sahibine değil kullanıcıya veriyor diye Guterres Çerçevesi’ni reddettiği bir zamanda oluyor. Çok yakında mal sahibinin kim olduğunu bile bilemeyeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 09:26