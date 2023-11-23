Kaçarken yakalandı

Girne’de kiracı olarak kaldığı lüks apartman dairesinin kendisine ait olduğunu söyleyerek, Iraklı bir şahsa 180 bin Sterline satmaya kalkışan, ön peşinat olarak 47 bin dolar aldıktan sonra ortadan kaybolan Suriye asıllı Türkiye vatandaşı Ahmad Süleyman’ın darp suçu işlediği de ortaya çıktı.

Soruşturma amaçlı 2 gündür tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis, zanlının Girne’de kiracı olarak kaldığı apartman dairesinin kendisine ait olduğunu söyleyerek, A.K. isimli şahsa satmak üzere 180 bin Sterline anlaştığını söyledi.

Polis, A.K.’nin 2023 yılı Ağustos ayında ön peşinat olarak, zanlıya 47 bin dolar ödediğini belirtti.

Polis, A.K.’nin 12 Eylül’de Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, yapılan satış anlaşmasından bahsettiğini, ödeme yaptığını ve bir süredir zanlıya ulaşamadığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Kız arkadaşını da darp etti

Polis, zanlı hakkında 19 Kasım 2023 tarihinde başka bir şikayet daha yapıldığını söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’da bir kafede eski kız arkadaşının ağzına yumruk atıp darp ettiğini, genç kadının şikayetçi olduğunu ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, hem darp hem de sahtekarlıkla para temini suçlarından aranan zanlının 20 Kasım 2023 tarihide Ercan Havalimanında ülkeden çıkış yapacağı esnada tespit edilip, tutuklandığını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde darp suçunu kabul ettiğini ancak sahtekarlıkla para temimi suçunu kabul etmediğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının Suriye ve Türkiye vatandaşı olduğunu, KKTC’de ise turist vizesi ile bulunduğunu belirtti. Zanlının kaçma ihtimali olduğunu kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

