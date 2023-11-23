120 Euro’ya Avrupa

Kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmek için Sıkandar Zaman ile kişi başı 120 Euro’ya anlaşan Pakistan uyruklu Muzamil Khan ile Nijeryalı Jeffrey Alashi’nin yolculuğu yarım kaldı. Sıkandar Zaman ile Muzamil Khan ve Jeffrey Alashi, Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya giderken, Yonca kavşağında yakalandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, Zaman hakkında insan tacirliği, Khan ile Alashi hakkında ise bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olguları aktaran polis, zanlı Sıkandar Zaman’ın Muzamil Khan ile Jeffrey Alashi ile onları kişi başı 120 euro karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştığını söyledi.

Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde Zaman’ın Khan ile Alashi’yi aracına alıp, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyrettikleri sırada Yonca kavşağında yakalandıklarını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlılardan Khan’ın gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Zaman hakkında insan tacirliği, Khan ile Alashi hakkında ise bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, insan kaçaklığı ile ilgili zanlı Zaman’ın suç ortakları olabileceğini ifade etti. Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.