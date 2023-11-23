Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, hükümetin imar planlarını hayata geçirmeden önce farklı bölgelerde “talan mantığıyla” inşaat izinleri verdiğini savunarak, planlı gelişmenin hükümetin önceliği olmadığını iddia etti.

Rogers, “Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı altındaki Şehir Planlama Dairesi’nin, denetimden geçse sınıfta kalacak asbestli bir binada hizmet verdiğini, Ülkesel Fiziki Plan’a göre daha yapılması gereken birçok plan varken, mevcut planlama ekibinin farklı birimlere dağıtılarak sekiz kişiden üç kişiye indirildiğini kaydetti.

Katıldığı bir televizyon programında, imar planlarının geciktirildiğini, yapılsa da yürürlüğe koyulmadığını ifade eden Rogers, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı onaylandıktan dört yıl sonra yürürlüğe koyulduğunu, söz konusu dört yıl içerisinde birçok kaçak inşaata göz yumulduğunu, çok sayıda ruhsatsız inşaat yapıldığını kaydetti.

Rogers, “Bölge talan edildi. Tüm bu talandan sonra imar planını uygulamaya koymak dostlar alışverişte görsün mantığıyla hareket etmekten başka bir şey değildir” diye konuştu.

“Balalan’da gökdelen izni verildi”

Sürdürülebilirlikten uzak, çevreye uyumlu olmayan yapılaşmayı eleştiren Rogers, bir örneğin Mehmetçik’te yaşandığına dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Mehmetçik İmar Planı onaylandıktan altı ay sonra yürürlüğe girdi. Bu altı ay içinde Balalan’da en bakir kıyılarımızda koskocaman yüksek katlı bir bina için izin verildi. Bölgede bunun gibi birkaç örnek daha var. Sorduğunuzda ‘Mevzuata göre uygundu’ yanıtı alıyorsunuz. Yayınlanma aşamasına gelmiş imar planında iki katlı evlerin uygun görüldüğü bir bölgeye, mevzuata uygun diye gökdelen dikmek için izin vermek kabul edilemez. Şehir Planlama’nın imar planı çalışmasından bahsedip uygun değildir diyebilmesi lâzımdı, çünkü yetki alanındadır.”



Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 09:26